Telia и Elisa планируют повышение цен

По словам генерального директора Telia Холгера Хальянда, в прошлом году индекс потребительских цен вырос более чем на 9%, а связь подорожала лишь на 3%. С начала пандемии стоимость услуг связи, напротив, снизилась, тогда как остальные товары и услуги становились дороже. Рост цен на наши услуги начался лишь в этом году, это значит, что сектор связи начал их повышать с запозданием. "До сих пор рост цен был медленнее инфляции", сказал Хальянд.

В Elisa также заявляют о повышении тарифов. По словам члена правления Elisa Маилийс Плооманн, на рост цен влияет как подорожание электричества, так и зарплатный фонд, который в прошлом году вырос на 20%.

- Я предполагаю, что также и у других фирм, а для нас абсолютно точно, главная статья расходов – это зарплатный фонд. Желание людей получать более высокие зарплаты, к сожалению, приводит к тому, что нужно повышать цены на все те товары и услуги, где используется человеческий ресурс. Все это очень тесно связано друг с другом, - пояснила Плооманн.