Пьяная женщина напала на сожителя

10 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ударил 39-летнего мужчину во время конфликта на улице Мадисе в городе Нарва. Когда приехала полиция, нападавший уже ушел. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.