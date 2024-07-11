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Пьяная женщина напала на сожителя

Северное побережье
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Алкоголь.
Алкоголь. Фото: Пеэтер Лиллевяли

10 июля в полицию сообщили, что пьяная 52-летняя женщина напала на своего партнера в многоквартирном доме на улице Кеск в Силламяэ. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

10 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ударил 39-летнего мужчину во время конфликта на улице Мадисе в городе Нарва. Когда приехала полиция, нападавший уже ушел. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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Нарва
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