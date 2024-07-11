В среду утром спасатели были вызваны в город Люганузе, где котенок залез в двигатель автомобиля и его не удалось оттуда достать. Не сработало даже выманивание едой.
Спасатели достали котенка из двигателя автомобиля
Спасателям пришлось поднимать машину с помощью пневмоподъемников, чтобы котенок оказался между коробкой передач и карданным тоннелем.
Котенок обрел новый безопасный дом в семье автовладельцев. Спасательная команда из Кивиыли освещала событие в своей социальной сети.
Также 10 июля вечеров в Спасательный департамент сообщили об отрытом люке на улице Койду в городе Нарва. Спасатели оцепили территорию защитной лентой и проинформировали муниципалитет.