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Спасатели достали котенка из двигателя автомобиля

Северное побережье
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Когда не помогло выманивание едой, котенка пришлось доставать при помощи пневмоподъемников
Когда не помогло выманивание едой, котенка пришлось доставать при помощи пневмоподъемников Фото: Päästeamet

В среду утром спасатели были вызваны в город Люганузе, где котенок залез в двигатель автомобиля и его не удалось оттуда достать. Не сработало даже выманивание едой.

Спасателям пришлось поднимать машину с помощью пневмоподъемников, чтобы котенок оказался между коробкой передач и карданным тоннелем.

Котенок обрел новый безопасный дом в семье автовладельцев. Спасательная команда из Кивиыли освещала событие в своей социальной сети. 

Также 10 июля вечеров в Спасательный департамент сообщили об отрытом люке на улице Койду в городе Нарва. Спасатели оцепили территорию защитной лентой и проинформировали муниципалитет.

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Люганузе
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