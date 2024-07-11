Более половины утонувших имели признаки алкогольного опьянения

Руководитель отдела превенции Спасательного департамента Яника Усин отмечает, что алкоголь по-прежнему играет большую роль в причинах несчастных случаев на воде.

- Грустно осознавать, что отношение людей изменяется медленно. Алкоголь и купание по-прежнему остаются распространенным сочетанием, что подтверждает и печальная статистика. Наша просьба к жителям: если пьете, оставайтесь на берегу или не употребляйте алкоголь вообще. Не заставляйте своих близких скорбеть из-за собственной глупости. Мы просим всех купающихся быть осторожными возле водоемов, присматривать за своими близкими, особенно за детьми и пожилыми людьми, - добавляет Усин.

За последние десять лет в летние месяцы из-за купания погибли 103 человека. Из них 9 были детьми и молодыми людьми (до 17 лет). Чаще всего утопления происходили в озерах, затем в реках и на морских пляжах. В прошлом году в Эстонии утонуло 38 человек, из них 4 были детьми.

Самыми частыми причинами несчастных случаев на воде являются оставление детей без присмотра, купание в состоянии опьянения, переоценка своих возможностей, прыжки в воду в неправильном месте, мышечные судороги и запутывание в водорослях.

Советы для безопасного купального сезона:

Никогда не оставляйте детей без присмотра возле водоема. Тонущий ребенок не издает звуков, поэтому научите своего ребенка плавать и объясните ему опасности, связанные с водой.

Отправляясь на водоем на плавсредстве, всегда надевайте спасательное снаряжение. В случае несчастного случая надеть спасательный жилет очень сложно или даже невозможно. Почти все жертвы несчастных случаев с плавсредствами остались бы живы, если бы на них был надет спасательный жилет.

Входите в воду только трезвыми! Проводя время с друзьями у водоема, помните, что при употреблении алкоголя люди могут неадекватно оценивать свои возможности. Не позволяйте пьяному другу заходить в воду!

Перед входом в воду всегда критически оценивайте температуру воды, ее прозрачность, глубину, течение, волны, берега и тип дна водоема.

Не прыгайте в воду в неизвестном месте!