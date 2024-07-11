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Помощникам полицейского разрешат измерять скорость

Северное побережье
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Полицейский измеряет скорость движения на дороге.
Полицейский измеряет скорость движения на дороге. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В четверг правительство одобрило законопроект, который дает помощникам полицейских право измерять скорость и останавливать нарушающие скоростной режим транспортные средства.

Согласно действующему постановлению правительства, измерять скорость движения по спидометру может только сотрудник полиции, хотя законом о дорожном движении помимо полицейского в качестве проверяющего скорость дорожного движения, в том числе и по спидометру, предусмотрен помощник полицейского.

Чтобы помощик полицейского получил разрешение измерять скорость, он должен пройти соответствующую подготовку. В зависимости от количества участников курса обучение одного помощника полицейского обойдется 125-185 евро. По мнению Департамента полиции и погранохраны (PPA), в течение двух лет было бы целесообразно подготовить около 200 помощиков полицейских.

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