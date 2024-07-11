Процесс наследования пенсионных накоплений станет проще

- Вторая и третья ступени являются одними из самых популярных инвестиционных шагов в Эстонии, и мы хотим, чтобы так было и далее. Дополнительные сбережения необходимы для обеспечения достаточного дохода на пенсии. Упрощение правил наследования - это хороший способ оставить наследство для накопления доходов во второй ступени и, таким образом, еще более эффективно использовать свои пенсионные деньги, - сказал министр финансов Март Вырклаев.

Несмотря на то что предпочтение в большей степени отдается получению денег из наследственной доли, постепенно растет и практика перевода унаследованных активов во вторую долю наследника. В настоящее время это предполагает зачисление унаследованных средств на собственный пенсионный счет, а затем подачу отдельного заявления о переводе их в собственный пенсионный фонд.

Если наследник хочет перевести унаследованные активы в свой собственный пенсионный фонд, ему больше не нужно будет подавать отдельное заявление. Если же наследник желает получить паи в другом пенсионном фонде, то для этого по-прежнему потребуется отдельное заявление на обмен паев пенсионного фонда.

Когда платеж наследника зачисляется на пенсионный инвестиционный счет, наследник может выбрать немедленное погашение паев унаследованного пенсионного фонда и зачисление соответствующей суммы на его/ее пенсионный инвестиционный счет. Также сохраняется возможность вывести паи унаследованного пенсионного фонда на пенсионный счет наследника или снять соответствующую сумму.