Правительство одобрило поправки к закону, которые упростят процесс наследования активов второй ступени, а также смягчат закрытие пенсионного инвестиционного счета и перемещение денег между договорами страхования третьей ступени и пенсионными фондами. Поправки вступят в силу с января 2025 года.
Процесс наследования пенсионных накоплений станет проще
- Вторая и третья ступени являются одними из самых популярных инвестиционных шагов в Эстонии, и мы хотим, чтобы так было и далее. Дополнительные сбережения необходимы для обеспечения достаточного дохода на пенсии. Упрощение правил наследования - это хороший способ оставить наследство для накопления доходов во второй ступени и, таким образом, еще более эффективно использовать свои пенсионные деньги, - сказал министр финансов Март Вырклаев.
Несмотря на то что предпочтение в большей степени отдается получению денег из наследственной доли, постепенно растет и практика перевода унаследованных активов во вторую долю наследника. В настоящее время это предполагает зачисление унаследованных средств на собственный пенсионный счет, а затем подачу отдельного заявления о переводе их в собственный пенсионный фонд.
Если наследник хочет перевести унаследованные активы в свой собственный пенсионный фонд, ему больше не нужно будет подавать отдельное заявление. Если же наследник желает получить паи в другом пенсионном фонде, то для этого по-прежнему потребуется отдельное заявление на обмен паев пенсионного фонда.
Когда платеж наследника зачисляется на пенсионный инвестиционный счет, наследник может выбрать немедленное погашение паев унаследованного пенсионного фонда и зачисление соответствующей суммы на его/ее пенсионный инвестиционный счет. Также сохраняется возможность вывести паи унаследованного пенсионного фонда на пенсионный счет наследника или снять соответствующую сумму.
Отныне бенефициары пенсионных договоров с гарантийным периодом по второй ступени также смогут по желанию снять сумму со второй ступени вместо выплаты по договору после смерти страхователя.
Условия закрытия пенсионного инвестиционного счета станут более гибкими. Закрытие счета потребует перевода финансовых активов, находящихся на счете. Если некоторые ценные бумаги стали невостребованными на рынке, изменения позволят перерегистрировать такие ценные бумаги на обычный счет ценных бумаг, чтобы закрыть счет.
В рамках третьей ступени частичный обмен также разрешен для договоров дополнительного накопительного пенсионного обеспечения. Если в настоящее время для обмена необходимо расторгнуть договор страхования, то в будущем можно будет изменить договор и перевести только часть накопленных средств в другой договор страхования или в добровольный пенсионный фонд. До сих пор частичный обмен был возможен только путем накопления денег в пенсионном фонде.
Кроме того, планируется внести некоторые изменения в связи с введением в действие законодательства ЕС. Хотя обязательные пенсионные фонды уже раскрывают информацию об устойчивом развитии, касающуюся инвестиций и управления рисками активов фонда, законодательные поправки гармонизируют требования к раскрытию такой информации. В будущем на обязательные пенсионные фонды также будет распространяться соответствующее постановление ЕС, имеющее прямое действие.