Еще 27 июня в Консервативной народной партии (EKRE) состояли 9150 человек, а к 11 июля их количество сократилось до 9024, пишет rus.err
За две недели ряды EKRE поредели еще на 126 человек
С середины июня, когда внутренний конфликт в Консервативной народной партии (EKRE) стал достоянием общественности, ряды политической силы поредели более чем на 700 членов в результате исключений и добровольных выходов из партий.
В настоящее время EKRE является третьей по числу участников партией Эстонии. Лидирует Центристская партия (12 310). На втором месте находится Партия реформ (9667).