ОПРОС Эстонские предприниматели готовы инвестировать в развитие бизнеса

- Целью нашего опроса было выяснить, каковы сегодня основные приоритеты предприятий. Результаты хорошо отражают настроения, возникающие в ходе нашего общения с предприятиями - эстонские предприятия заботятся о хороших сотрудниках даже в трудные времена и готовы способствовать благополучию своих работников, если позволяют обстоятельства, - сказал руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юлге.

По его словам, если ожидания аналитиков о том, что экономика находится на пути к восстановлению, наконец оправдаются, то важно, чтобы плоды будущего роста были разделены и с работниками. В последние годы рост заработной платы в Эстонии, даже в условиях спада экономики, был заметным, но большая его часть была съедена высокой инфляцией.

При сравнении стран Балтии 44% руководителей эстонских предприятий, заявили, что при наличии свободных средств использовали бы их для повышения заработной платы сотрудников. В Литве 36% руководителей компаний указали на стремление повысить зарплаты, а в Латвии эта доля составила 30%.

Наряду с повышением зарплаты 33% эстонских компаний указали в качестве приоритета развитие бизнеса при наличии свободных ресурсов, 21% - обучение персонала, а почти пятая часть, или 20%, - инвестиции в инновации и технологии.

По мнению Индрека Юлге, вполне логично, что после длительного периода стагнации предприниматели стремятся к новому росту.