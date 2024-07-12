Нарву предупредили о временном отключении горячей воды

АО "Narva Soojusvõrk" сообщило, что в связи с проведением планового ремонта теплосетей будет приостановлена подача горячей воды потребителям города Нарва с 00.00 15 июля, в понедельник.

Подача горячей воды после ремонта сетей будет возобновлена в пятницу, 19 июля, к 8.00.

На участках теплотрасс, где производится полная замена труб, отключение горячей воды продолжится на более длительный период, как сообщили в "Narva Soojusvõrk".

Теплосетевое предприятие стандартно просит клиентов на все время ремонта и отключения горячей воды закрыть входные задвижки на теплоузлах и открыть дренажи или воздушники.

АО "Narva Soojusvõrk" принадлежит энергетическому предприятию "Enefit Power" и занимается покупкой, распределением и продажей в Нарве тепловой энергии, приобретенной на Балтийской электростанции. "Narva Soojusvõrk" управляет теплосетью в целом, руководит проектами ее реновации и осуществляет необходимые инвестиции.

"Narva Soojusvõrk" снабжает теплоэнергией - горячей водой и отоплением - около 60 тысяч жителей Нарвского региона и обслуживает около 80 километров теплотрасс, из которых 45 километров (56%) уже реновированы.

"Благодаря последовательным инвестициям и ремонту теплосети, выросла надежность ее работы и значительно сократились теплопотери. C уменьшением теплопотерь, сокращается количество потребляемого тепла, что в свою очередь позволяет еще более рационально использовать топливо. В дополнение к этому, малые потери обеспечивают низкую цену на теплоэнергию для наших потребителей", - заявили в администрации нарвского теплосетевого предприятия.