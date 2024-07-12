Пьяный мотоциклист без прав попал в аварию

Как сообщает полиция, 11 июля в 12.54 в садоводческом товариществе "Viljapea", что на административной территории города Нарва-Йыэсуу, произошло дорожно-транспортное происшествие. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина сел за руль мотоцикле "TaoTao DB14", не имея соответствующих водительских прав, и как итог - съехал с дороги.