Пт, 12.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Пьяный мотоциклист без прав попал в аварию

Северное побережье
Copy
Мотоцикл на дороге после аварии. Фотография носит иллюстративный характер.
Мотоцикл на дороге после аварии. Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Martin Ilustrumm

Выпивший мужчина без прав сел за руль внедорожного мотоцикла и не справился с управлением. Эта история закончилась для него в больнице.

Как сообщает полиция, 11 июля в 12.54 в садоводческом товариществе "Viljapea", что на административной территории города Нарва-Йыэсуу, произошло дорожно-транспортное происшествие. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина сел за руль мотоцикле "TaoTao DB14", не имея соответствующих водительских прав, и как итог - съехал с дороги.

В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх