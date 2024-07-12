Выпивший мужчина без прав сел за руль внедорожного мотоцикла и не справился с управлением. Эта история закончилась для него в больнице.
Пьяный мотоциклист без прав попал в аварию
Как сообщает полиция, 11 июля в 12.54 в садоводческом товариществе "Viljapea", что на административной территории города Нарва-Йыэсуу, произошло дорожно-транспортное происшествие. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина сел за руль мотоцикле "TaoTao DB14", не имея соответствующих водительских прав, и как итог - съехал с дороги.
В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.