Люди и кошки успели спастись из вспыхнувшего на окраине Нарвы дома

Тревожный вызов поступил 11 июля утром, в 6.34, с нарвской улицы Рухну, что в городском районе Кулгу. По словам звонившего, люди успели покинуть горящий дом, но он уже полностью охвачен пламенем.

Домик площадью 34 квадратных метра к моменту прибытия пожарных уже полыхал вовсю, но угрозы другим постройкам не было. В 7.06 пожар был локализован, а в 9.46 полностью потушен, как сообщили потом в Идаском спасательном центре. В результате этого пожара здание было уничтожено полностью.

В ходе расследования происшествия выяснилось, что пожар начался на кухне. По словам жильца, хозяйка поставила еду на плиту и вышла из дома. Мужчина, спавший в соседней комнате, проснулся от запаха дыма и быстро покинул дом. Двум кошкам также удалось спастись.

Предполагается, что возгорание произошло из-за того, что занавески на окне находились слишком близко к газовой плите. При этом в доме отсутствовали обязательные датчики дыма и угарного газа.

Спасатели в очередной раз напомнили, что забытая на плите или в духовке еда может стать причиной пожара с тяжелыми последствиями. Также необходимо следить, чтобы шторы, одежда, газеты, прихватки, полотенца, разделочные доски и мебель находились на безопасном расстоянии от нагревательных элементов и плиты.

В данном случае, как отметили в Идаском спасательном центре, пожар закончился относительно благополучно, но все же существовала реальная угроза жизни людей.