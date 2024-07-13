ОПРОС Какой пляж в Ида-Вирумаа считаете лучшим?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тийт КИВИМЯГИ, сотрудник охранной фирмы: - Лично мне больше всего нравится пляж в Тойла. Он каменистый, нет песка и ноги всегда чистые. Мне вообще нравятся камни. Вода бывает разная, но часто теплая и чистая, хорошо купаться. Немаловажно, что в Тойла удобно парковаться. Нынешнее лето хорошее, почти каждые выходные туда ездим.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Евгений ЖАВОРОНКОВ, теолог: - Люблю северное побережье Чудского озера, потому что там чистый пляж, мало травы, тихо и спокойно можно отдыхать. Мусора нет, все чисто вокруг, если погода благоприятная, можно искупаться, а потом в лес прогуляться - грибы, ягоды пособирать, там все рядом. Часто туда езжу и сейчас тоже поеду.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Артур ВАХЕ, студент: - Только что собрался ехать в Тойла, думаю, что это лучший пляж в регионе. Мне нравится отдыхать и на камнях, и на песке тоже. Песчаное побережье в Васкнарве, куда также люблю ездить. Там иногда много народу бывает, зато весело. Главное, наверное, даже не пляж, а погода: если тепло и сухо, везде хорошо.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тамара БРЕЙДЕКС, художник: - Не бываю на пляжах, поэтому не могу ответить на вопрос. Мой "пляж" - гора Синивооре, которую вижу из окна своего дома. Это любимое место отдыха - поднимаемся, ветерок обдувает, пейзаж красивый, небо в облаках... Все радости жизни есть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сийри БУНДЕР, аптекарь: - Берег моря в Сака. Можно сказать, это мой домашний пляж. Там довольно крутой спуск и подъем, многовато больших камней, но все недостатки компенсируются тем, что он находится рядом с домом. Природа везде красивая, а к небольшим сложностям по дороге мы привыкли.