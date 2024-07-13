Анвар Самост: Ожидания от правительства Кристена Михала высоки

Увы, это пожелание вряд ли исполнится. Ожидания высоки как в хорошем, так и в плохом смысле.

В хорошем смысле ожидания высоки из-за низкой поддержки, плохой репутации и длительной нерешительности правительства Каи Каллас. В плохом смысле ожидания высоки из-за решений, не принятых правительством Каи Каллас.

Кристен Михал в своих первых выступлениях смог легко создать новый имидж для той же коалиции. Четкие, короткие и простые повторяющиеся предложения, систематичность, расслабленная улыбчивая манера поведения. Я разговаривал с несколькими людьми, которые сказали, что такое общение с прессой напомнило им времена Андруса Ансипа. Не исключено, что Ансип, который известен своей основательной подготовкой, давал Михалу, который известен своей не менее основательной подготовкой, советы о том, как и на какие темы выстраивать свое общение.

Кая Каллас, помнится, неоднократно жаловалась, что кризисы не оставляют времени управлять страной, а также говорила, что хотела бы быть у власти не только в момент принятия сложных решений, но и когда сможет порадоваться достижениям. Никто не помнит ничего подобного об Ансипе, и Кристен Михал вряд ли будет характеризовать себя подобным образом.