Никто не знает, каким окажется время правления премьер-министра Кристена Михала. Даже сам Михал не знает, но ожидания высоки. Это подтверждает и тот факт, что в своих тщательно отобранных первых посланиях Михал неоднократно призывал общественность не завышать ожидания.
Анвар Самост: Ожидания от правительства Кристена Михала высоки
Увы, это пожелание вряд ли исполнится. Ожидания высоки как в хорошем, так и в плохом смысле.
В хорошем смысле ожидания высоки из-за низкой поддержки, плохой репутации и длительной нерешительности правительства Каи Каллас. В плохом смысле ожидания высоки из-за решений, не принятых правительством Каи Каллас.
Кристен Михал в своих первых выступлениях смог легко создать новый имидж для той же коалиции. Четкие, короткие и простые повторяющиеся предложения, систематичность, расслабленная улыбчивая манера поведения. Я разговаривал с несколькими людьми, которые сказали, что такое общение с прессой напомнило им времена Андруса Ансипа. Не исключено, что Ансип, который известен своей основательной подготовкой, давал Михалу, который известен своей не менее основательной подготовкой, советы о том, как и на какие темы выстраивать свое общение.
Кая Каллас, помнится, неоднократно жаловалась, что кризисы не оставляют времени управлять страной, а также говорила, что хотела бы быть у власти не только в момент принятия сложных решений, но и когда сможет порадоваться достижениям. Никто не помнит ничего подобного об Ансипе, и Кристен Михал вряд ли будет характеризовать себя подобным образом.
При Кае Каллас мы наблюдали беспрецедентную для эстонской политики ситуацию, когда партия с 37 мандатами, возглавляющая коалицию с 60 мандатами, была вынуждена постоянно использовать вотумы доверия, чтобы продвигать решения, требующие одобрения Рийгикогу. Я предсказываю, что Кристен Михал захочет управлять по-другому, и первым признаком этого стало то, как умело он, контролируя большинство в руководстве Партии реформ, оставил вне игры своего единственного соперника Ханно Певкура, а также проигнорировал заявленные Каей Каллас шаги и сроки для смены власти. Это свидетельствует не только о подготовке, но и об умении мягко использовать политическую власть, не вступая в публичную конфронтацию.
На первой пресс-конференции коалиционных переговоров, которые официально стартовали в начале недели, Михал счел важным озвучить сроки. Переговоры должны длиться две-три недели (фактически они начались уже неделей раньше), каждый день с 8.00 до 20.00, с перерывом в 13.00 и с пресс-конференцией три раза в неделю в 16.00. В общих чертах это означает, что дело серьезное, но это также означает, что партнерам по коалиции из СДПЭ и "Eesti 200" рано или поздно придется пойти на компромисс, потому что лидер крупнейшей партии освободил свой календарь именно на такой срок.
Важны и другие тщательно подобранные темы, которые Михал озвучил после того, как гарантировал себе посты председателя партии и премьер-министра.
"Когда наблюдаешь за общением Кристена Михала с прессой, вспоминается Андрус Ансип".Анвар Самост, журналист
Во-первых, уверенность. Михал изложил это под разными углами. Он заявил, что вместо прежнего "постоянного и еженедельного фестиваля по введению новых налогов" будет создана ясность на более длительный срок. Но также он отметил, что снижение конкурентоспособности эстонской экономики является проблемой и что предпринимателей необходимо стимулировать к ее повышению.
Во-вторых, Михал прямо пообещал изменить подход к составлению государственного бюджета, который разрабатывался восемь лет и с каждым годом становился все более запутанным. Означает ли это выброс в мусорную корзину так называемой модели бюджета на основе деятельности или просто приоритет бюджета на основе расходов, неизвестно, но это определенно критика в адрес последних министров финансов от Партии реформ и премьер-министра Каллас, и грядет поворот.
В-третьих, без чьей-либо просьбы Михал снова поднял тему детей и семьи. Это тоже большая перемена по сравнению с приоритетами Каи Каллас, можно сказать, возвращение к временам Ансипа. "Эстония должна быть местом, где есть чем заняться, где круто жить, приятно растить детей, и страной, которой можно гордиться". Здесь мы видим желание вернуть Партию реформ в центр внимания в глазах тех избирателей, которые тем временем перешли на сторону "Isamaa".
Но до этого будут и сокращения, и повышение налогов, и заимствования. Будут ли эти новые налоги называться налогом на гособорону, а новый заем - оборонными облигациями, тоже является знаковым вопросом. Деньги есть деньги, мог бы сказать Ансип, и налоги идут на покрытие всех расходов государственного бюджета. Видимо, этим Михал все же отличается от своего наставника.