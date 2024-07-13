Бывая в разных уголках Ида-Вирумаа, замечаешь, насколько города преображаются летом, когда на улицах и площадях появляются тысячи цветов, высаженных на клумбах, в вазонах или просто в горшках, прикрепленных к столбам уличного освещения. Живые растения услаждают глаз, радуют душу и создают настроение, оставляя впечатление от города.

Проехав по региону, замечаешь, что у каждого города есть свое собственное летнее лицо, например, в Кохтла-Ярве улицы пестрят разноцветными красками, кажется, что озеленители поставили цель сделать живые летние украшения максимально яркими и цветными. В Йыхви свой подход: вазоны иногда выглядят более скромными по цветовой гамме, зато разнообразны по насаждениям - в одном ряду можно увидеть не только цветы, но и травы, и кустики-многолетники. Силламяэские озеленители нынче явно поставили задачу выложить цветами геометрические рисунки. А в Кивиыли центральная улица Виру встречает гостей длинной колонной "облачков" из ампельных розово-красных петуний в цветных горшках и на столбах.