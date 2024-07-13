ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Арво Аллер

В то же время июль может принести и хорошие новости для Аллера. А именно, в понедельник станет ясно, удастся ли ему со второй попытки стать вице-спикером Рийгикогу. Первая попытка, предпринятая в начале апреля, провалилась, потому что против него сговорились коалиционные депутаты, разрушив многолетнюю практику, согласно которой это место в Рийгикогу получает крупная оппозиционная сила. Теперь все может быть по-другому.

Зампредседателя Рийгикогу не имеет особых возможностей руководить принятием важных решений. Но если политик из Ида-Вирумаа попадет в состав правления парламента, в ряде случаев это принесет и уезду пользу.

Аллер явно поддерживал лагерь семьи Хельме в нынешнем кризисе EKRE, а также в прошлом. В то же время он скорее был представителем более взвешенной линии, кто в роли вице-спикера парламента мог бы несколько более разумным образом также сгладить некоторые противоречия в Рийгикогу.