ПЕРЕДОВИЦА Возможности для занятий спортом в Ида-Вирумаа становятся все лучше

Если 10-15 лет назад в Ида-Вирумаа было сложно найти хорошие возможности даже для простого пробега - приходилось мириться либо с кривыми дорожками, либо с ветхими стадионами, то сейчас ситуация значительно улучшилась. Стадионы с новым тартановым покрытием есть в большинстве городов, кроме Силламяэ, где в ближайшие несколько лет также должна начаться реконструкция стадиона. Кроме того, проложены десятки километров оздоровительных и велосипедных дорожек, которые также подходят для активного передвижения и занятий различными видами спорта. В Кохтла-Ярве и Нарве были добавлены площадки для игр с мячом и построены новые бассейны.

Кроме того, довольно насыщен график народных спортивных мероприятий, на которых можно получить хорошие эмоции и ощущение благополучия вместе с себе подобными, приложив умеренные усилия. В пятницу прошла гонка на морскую милю в Нарва-Йыэсуу, а в Ульясте - этап Пюссиского серийного забега. В субботу, например, ждет мызный забег в Мяэтагузе, в воскресенье - триатлон в Ульясте и турнир по пляжному волейболу в Нарва-Йыэсуу, а во вторник - стадионный марафон в Ийзаку.

На этом этапе уместно призвать к более эффективному использованию спортивных возможностей, на создание которых было потрачено много общественных денег. Это отвечает интересам всеобщего благополучия и здоровья. В Ида-Вирумаа, в отличие от столицы, например, есть особая привилегия тренироваться в достаточно приватных условиях, где нет необходимости толкаться или уступать другим свободное место.

Точно так же стоит участвовать в местных мероприятиях народного спорта, ведь это лучшая награда для их организаторов и стимулирует их тоже продолжать в том же духе в дальнейшем.