Бездомными животными в Йыхви с этого лета занимается НКО Ксении Клочковой

Ксения Клочкова, хозяйка парка животных Пяйте, несколько лет назад заявила, что они хотели бы начать предлагать услуги самоуправлениям. В 2023 году это было сделано впервые в городе Силламяэ.

- В Силламяэ было очень много кошек, которых нужно было стерилизовать, также нужно было лечить больных котят. Город заплатил нам 9 тысяч евро за год, но на самом деле это стоило 14 тысяч евро, поэтому нам пришлось платить за это самим, - сказала Клочкова.

Тем не менее они были готовы продолжить работу в Силламяэ, но новый конкурс состоялся там только весной, и к тому времени НКО "Ayuda" уже выиграло конкурс волости Йыхви.

Контракт с Йыхви заключен на пять лет, и там платят больше. "Мы должны управиться этими деньгами", - надеется Ксения Клочкова.

В парке животных уже подготовлены места для новых кошек. Чтобы обеспечить наличие свободных мест, животных теперь принимают только из Йыхви, но не из Нарвы, Силламяэ и Таллинна.

За первые полтора месяца из Йыхви привезли десять котят, четырех взрослых кошек и двух собак (одна из них уже нашла новый дом). "Деньги, которые нам платит волость, помогают нам оплачивать электричество и другие счета за новое здание в Конью, мы зарабатываем деньги другими способами на лечение и стерилизацию животных", - сказала она.

Согласно договору, НКО "Ayuda" должно отлавливать бездомных собак и кошек на территории волости в рабочие дни с 8.00 до 17.00 и в течение этого времени реагировать на все вызовы. Если здоровье человека или имущество или здоровье животного находятся под угрозой из-за животного, следует реагировать и в нерабочее время.

По словам Клочковой, для них в этом нет ничего нового. "Мы и раньше сотрудничали с полицией и спасательной службой, нам всегда звонили с такими проблемами и ночью, и в праздники".

Хотя договор дает право НКО "Ayuda" усыпить доставленное в приют животное (в случае невозможности передать его старому владельцу или найти нового), Клочкова говорит, что об этом варианте для них вообще не может быть и речи.

- Мы никогда не усыпляем животных, если этого не требует состояние здоровья животного, - подтвердила она. - Этот контракт определенно не является для нас бизнесом.