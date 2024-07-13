Алутагузеская волость взяла на себя управление фондом развития северного побережья Чудского озера

В конце июня Алутагузеское волостное управление приняло решение отозвать членов совета ЦУ "Alutagusemaa" Райма Сарва и Таави Вогта и назначить новым членом совета целевого учреждения председателя волостного собрания Марека Кулламяги. Теперь назначены еще два члена совета - Айвар Оя, специалист волостного управления по волостному имуществу, и Калле Куузик, специалист по надзору.

- Эти изменения были необходимы уже давно, - сказал Марек Кулламяги, отметив, что очень сложно выйти из той плохой ситуации, которая возникла во время предыдущего состава.

Еще больше осложняет ситуацию то, что в июле не было хорошей летней погоды, а это значит, что целевому учреждению, которое в основном ориентировано на летний сезон, сложно получать доход.

- Мы сейчас пересматриваем все контракты, идет большая проверка. Мы не можем сказать, куда мы идем дальше, сначала мы должны понять, где мы находимся, - сказал он.

Кристо Кыргнурм продолжит работу в качестве члена правления ЦУ.