Всем предлагается выразить свое мнение о туризме в Нарва-Йыэсуу

Как сообщает горуправа, город Нарва-Йыэсуу разрабатывает туристическую стратегию, которая будет готова уже предстоящей осенью. Ее цель - сбалансированное и комплексное развитие различных туристических отраслей в курортном городе.

Ожидается, что реализация стратегии будет способствовать увеличению числа посетителей Нарва-Йыэсуу и их пребывания в городе, в том числе росту числа ночевок. Все это принесет самоуправлению дополнительный доход.

Все желающие приглашаются заполнить опросник, который поможет выявить мнения и взгляды различных целевых групп по вопросам развития туризма в Нарва-Йыэсуу. Заполнение анонимного опросника займет около 10 минут и поможет принять правильные и хорошие решения, которые будут влиять на город на протяжении многих лет, говорится на городском веб-сайте.

Ответить на вопросы можно до 4 августа.

Среди всех жителей, ответивших на вопросы, будут разыграны призы от туристических предприятий Нарва-Йыэсуу.