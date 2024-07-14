Вийвиконнасцы не хотят покидать жилье в полузаброшенных, но таких родных домах

Коренной житель Вийвиконна Василий Карнаухов рассказал "Северному побережью", что еще 25 апреля жильцы трех квартирных домов на улице Раху получили от мэрии Нарва-Йыэсуу извещения о том, что эти здания признаны экспертизой непригодными для дальнейшего проживания, так что до конца июля их надлежит покинуть. Жильцы пользуются этими квартирами как муниципальным жильем и в общем с пониманием относятся к тому, что самоуправление издает такое распоряжение относительно полузаброшенных домов. С другой стороны, люди просят найти другое решение или хотя бы не рубить сплеча.

- Под прямым ударом от этого распоряжения - шесть семей. Фактически больше, но остальные в упомянутых домах уже практически не живут, - рассказывает Карнаухов. - Да, они не собственники, но проживают в Вийвиконна от четверти века до 60 лет. На их нынешние квартиры до 2018 года имелись договоры. После этого формальных соглашений между городом и квартиросъемщиками нет, но ведь в договорном праве, если не ошибаюсь, действует принцип, что если какие-либо отношения по факту продолжаются, то это приравнивается к наличию договора. Да и Министерство юстиции признает, что договоры об аренде могут быть также устными.

Переселить всех в один дом? Вопрос остается открытым