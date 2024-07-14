Жильцы трех квартирных домов на улице Раху в поселке Вийвиконна должны, согласно предписанию горуправы Нарва-Йыэсуу, до конца июля покинуть свое муниципальное жилье, так как дома признаны непригодными для проживания. Столкнувшись с угрозой вынужденного переселения, вийвиконнасцы умоляют местную власть найти иное решение.
Вийвиконнасцы не хотят покидать жилье в полузаброшенных, но таких родных домах
Коренной житель Вийвиконна Василий Карнаухов рассказал "Северному побережью", что еще 25 апреля жильцы трех квартирных домов на улице Раху получили от мэрии Нарва-Йыэсуу извещения о том, что эти здания признаны экспертизой непригодными для дальнейшего проживания, так что до конца июля их надлежит покинуть. Жильцы пользуются этими квартирами как муниципальным жильем и в общем с пониманием относятся к тому, что самоуправление издает такое распоряжение относительно полузаброшенных домов. С другой стороны, люди просят найти другое решение или хотя бы не рубить сплеча.
- Под прямым ударом от этого распоряжения - шесть семей. Фактически больше, но остальные в упомянутых домах уже практически не живут, - рассказывает Карнаухов. - Да, они не собственники, но проживают в Вийвиконна от четверти века до 60 лет. На их нынешние квартиры до 2018 года имелись договоры. После этого формальных соглашений между городом и квартиросъемщиками нет, но ведь в договорном праве, если не ошибаюсь, действует принцип, что если какие-либо отношения по факту продолжаются, то это приравнивается к наличию договора. Да и Министерство юстиции признает, что договоры об аренде могут быть также устными.
Переселить всех в один дом? Вопрос остается открытым
Горуправа Нарва-Йыэсуу предлагает вийвиконнасцам переселиться в другие муниципальные квартиры, например, в Синимяэ. Переезжать из родного Вийвиконна в другой поселок люди, естественно, не хотят. В Вийвиконна все родное, нажитое, рядом с домами клумбы, сараи, собаки, прочее хозяйство. Куда поедешь со всем этим?
Один из рассматриваемых сценариев - приватизация нынешних квартир, ныне муниципальных.
- Тут и дураку ясно, что приватизировать развалины жильцам не резонно, - отмечает Василий Карнаухов. - Ну а если сосредоточить всех нынешних нанимателей в одном доме? Шаг за шагом привести его в порядок, сделать социальным, а в перспективе, может быть, дать людям возможность выкупа квартир на льготных условиях? Что думает об этом мэр?
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал "Северному побережью", что хорошо представляет себе суть проблемы. Он даст развернутые ответы на поставленные Карнауховым вопросы и прокомментирует ситуацию, но на это требуется еще время.
- Вопрос остается открытым, - говорит Ильин о ситуации с жильем в Вийвиконна. - Я и сам пока не знаю, как это будет выглядеть в ближайшем будущем. Понятно, что люди хотят остаться жить в своем поселке, но дома-то ветхие. Если там завтра что-то кому-то упадет на голову, то кто отвечать будет? Так что, понимая их, надо также понимать и нас, - разводит руками мэр.
Вийвиконна в поисках последнего шанса остаться на карте
Василий Карнаухов говорит, что на встрече вийвиконнасцев с мэром ему задали резонный вопрос: каково вообще будущее этого поселка? В ответ было сказано о плане коттеджного строительства. Это тоже хорошо, как считает Карнаухов: "Значит, крест на Вийвиконна не ставится, несмотря на все разговоры о "поселке-призраке". Не призраки мы!".
Сейчас, по подсчетам, в Вийвиконна прописаны около сорока человек, плюс рядом есть порядка сотни садовых домов. Жилой фонд поселка состоит отнюдь не только из развалюх, но и отремонтированных частных зданий, приведен в порядок парк, работает лесопилка.
Местные жители уверяют, что у Вийвиконна есть своя туристическая фишка - это типичный шахтерский поселок 40-50-х. На той же улице Раху, как говорит Василий Карнаухов, дома стоит сохранить и отреставрировать в качестве музея под открытым небом. "Тем более сейчас так много говорят об Ида-Вирумаа как о месте для киносъемок", - напомнил он.
- Но главное - люди, - говорит активный вийвиконнасец. - Я предлагаю, чтобы мэрия Нарва-Йыэсуу создала программу по возвращению в Вийвиконна коренных жителей.