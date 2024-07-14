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Вийвиконнасцы не хотят покидать жилье в полузаброшенных, но таких родных домах

Илья Смирнов
, журналист
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Коренной житель Вийвиконна Василий Карнаухов - настоящий патриот некогда шахтерского поселка, и он всегда готов провести экскурсию по этим местам, рассказывая о бедах и радостях местных жителей. Самого Василия обстоятельства уже заставили переселиться в город Силламяэ, но он остается по сути защитником тех вийвиконнасцев, кому власти уготовили переселение.
Коренной житель Вийвиконна Василий Карнаухов - настоящий патриот некогда шахтерского поселка, и он всегда готов провести экскурсию по этим местам, рассказывая о бедах и радостях местных жителей. Самого Василия обстоятельства уже заставили переселиться в город Силламяэ, но он остается по сути защитником тех вийвиконнасцев, кому власти уготовили переселение. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Жильцы трех квартирных домов на улице Раху в поселке Вийвиконна должны, согласно предписанию горуправы Нарва-Йыэсуу, до конца июля покинуть свое муниципальное жилье, так как дома признаны непригодными для проживания. Столкнувшись с угрозой вынужденного переселения, вийвиконнасцы умоляют местную власть найти иное решение.

Коренной житель Вийвиконна Василий Карнаухов рассказал "Северному побережью", что еще 25 апреля жильцы трех квартирных домов на улице Раху получили от мэрии Нарва-Йыэсуу извещения о том, что эти здания признаны экспертизой непригодными для дальнейшего проживания, так что до конца июля их надлежит покинуть. Жильцы пользуются этими квартирами как муниципальным жильем и в общем с пониманием относятся к тому, что самоуправление издает такое распоряжение относительно полузаброшенных домов. С другой стороны, люди просят найти другое решение или хотя бы не рубить сплеча.

- Под прямым ударом от этого распоряжения - шесть семей. Фактически больше, но остальные в упомянутых домах уже практически не живут, - рассказывает Карнаухов. - Да, они не собственники, но проживают в Вийвиконна от четверти века до 60 лет. На их нынешние квартиры до 2018 года имелись договоры. После этого формальных соглашений между городом и квартиросъемщиками нет, но ведь в договорном праве, если не ошибаюсь, действует принцип, что если какие-либо отношения по факту продолжаются, то это приравнивается к наличию договора. Да и Министерство юстиции признает, что договоры об аренде могут быть также устными.

Переселить всех в один дом? Вопрос остается открытым

Горуправа Нарва-Йыэсуу предлагает вийвиконнасцам переселиться в другие муниципальные квартиры, например, в Синимяэ. Переезжать из родного Вийвиконна в другой поселок люди, естественно, не хотят. В Вийвиконна все родное, нажитое, рядом с домами клумбы, сараи, собаки, прочее хозяйство. Куда поедешь со всем этим?

Один из рассматриваемых сценариев - приватизация нынешних квартир, ныне муниципальных.

- Тут и дураку ясно, что приватизировать развалины жильцам не резонно, - отмечает Василий Карнаухов. - Ну а если сосредоточить всех нынешних нанимателей в одном доме? Шаг за шагом привести его в порядок, сделать социальным, а в перспективе, может быть, дать людям возможность выкупа квартир на льготных условиях? Что думает об этом мэр?

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал "Северному побережью", что хорошо представляет себе суть проблемы. Он даст развернутые ответы на поставленные Карнауховым вопросы и прокомментирует ситуацию, но на это требуется еще время.

- Вопрос остается открытым, - говорит Ильин о ситуации с жильем в Вийвиконна. - Я и сам пока не знаю, как это будет выглядеть в ближайшем будущем. Понятно, что люди хотят остаться жить в своем поселке, но дома-то ветхие. Если там завтра что-то кому-то упадет на голову, то кто отвечать будет? Так что, понимая их, надо также понимать и нас, - разводит руками мэр.

Вийвиконна в поисках последнего шанса остаться на карте

Василий Карнаухов говорит, что на встрече вийвиконнасцев с мэром ему задали резонный вопрос: каково вообще будущее этого поселка? В ответ было сказано о плане коттеджного строительства. Это тоже хорошо, как считает Карнаухов: "Значит, крест на Вийвиконна не ставится, несмотря на все разговоры о "поселке-призраке". Не призраки мы!".

Сейчас, по подсчетам, в Вийвиконна прописаны около сорока человек, плюс рядом есть порядка сотни садовых домов. Жилой фонд поселка состоит отнюдь не только из развалюх, но и отремонтированных частных зданий, приведен в порядок парк, работает лесопилка.

Местные жители уверяют, что у Вийвиконна есть своя туристическая фишка - это типичный шахтерский поселок 40-50-х. На той же улице Раху, как говорит Василий Карнаухов, дома стоит сохранить и отреставрировать в качестве музея под открытым небом. "Тем более сейчас так много говорят об Ида-Вирумаа как о месте для киносъемок", - напомнил он.

- Но главное - люди, - говорит активный вийвиконнасец. - Я предлагаю, чтобы мэрия Нарва-Йыэсуу создала программу по возвращению в Вийвиконна коренных жителей.

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Нарва-Йыэсуу
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