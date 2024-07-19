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Начиная с 1 июля выросли государственные пошлины на ряд операций Департамента транспорта

Северное побережье
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При подаче заявления на получение водительских прав с 1 июля следует платить 33 евро в бюро Департамента транспорта или 23 евро, если ходатайствуете через интернет.
При подаче заявления на получение водительских прав с 1 июля следует платить 33 евро в бюро Департамента транспорта или 23 евро, если ходатайствуете через интернет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 1 июля изменились государственные пошлины на ряд услуг, предоставляемых Департаментом транспорта, которые оставались неизменными в течение последних 15 лет и больше не покрывают операционные расходы.

В последний раз государственные пошлины в сфере транспортных средств менялись в 2014 году, когда суммы были округлены до целого числа после введения евро. До этого более основательное изменение произошло в 2009 году.

За Закон о государственной пошлине отвечает Министерство финансов, которое приняло решение пересмотреть пошлины в 2023 году, и в основном изменения вступили в силу 1 июля 2024 года.

Новые суммы государственных пошлин находятся на сайте Департамента транспорта transpordiamet.ee/ru

Новые пошлины

Операции, связанные с транспортным средством

Регистрация

  • Срочная регистрация (добавляется пошлина за выдачу регистрационного знака) - 350 евро
  • Регистрация мопеда (добавляется пошлина за выдачу регистрационного знака) - 25 евро
  • Регистрация маломерного судна или судна общей длиной не более 12 метров - 100 евро
  • Регистрация гидроцикла - 100 евро

Выдача регистрационного знака

  • Регистрационный знак общего пользования для автомобилей - 65 евро
  • Регистрационный знак общего пользования компактных размеров для автомобилей - 65 евро
  • Регистрационный знак общего пользования для автомобилей и прицепов в единичном порядке по заявлению (при заказе более чем на 10 автомобилей - 155 евро на каждый автомобиль) - 540 евро
  • Регистрационный знак, изготовленный по специальному заказу, - 1560 евро
  • Регистрационный знак мотоцикла, вездехода и прицепа - 35 евро
  • Регистрационный знак мотоцикла и вездехода в единичном порядке по заявлению - 270 евро
  • Регистрационный знак для тракторов, самоходных машин и их прицепов - 35 евро
  • Регистрационный знак для тракторов, самоходных машин и их прицепов в единичном порядке по заявлению - 270 евро
  • Регистрационный знак мопеда - 15 евро
  • Автомобильный транзитный знак - 70 евро
  • Транзитный знак для мотоциклов, мопедов, тракторов, самоходных машин и их прицепов - 70 евро
  • Регистрационный знак старинного транспортного средства и его прицепа - 65 евро
  • Регистрационный знак старинного транспортного средства (мотоцикл, мопед, вездеход) и его прицепа - 35 евро
  • Съемный регистрационный знак - 235 евро
  • Дубликат регистрационного знака (1 шт.) - 15 евро

Департамент транспорта ЭРДополнительная информация: transpordiamet.ee/ru

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