С 1 июля изменились государственные пошлины на ряд услуг, предоставляемых Департаментом транспорта, которые оставались неизменными в течение последних 15 лет и больше не покрывают операционные расходы.
Начиная с 1 июля выросли государственные пошлины на ряд операций Департамента транспорта
В последний раз государственные пошлины в сфере транспортных средств менялись в 2014 году, когда суммы были округлены до целого числа после введения евро. До этого более основательное изменение произошло в 2009 году.
За Закон о государственной пошлине отвечает Министерство финансов, которое приняло решение пересмотреть пошлины в 2023 году, и в основном изменения вступили в силу 1 июля 2024 года.
Новые суммы государственных пошлин находятся на сайте Департамента транспорта transpordiamet.ee/ru.
Новые пошлины
Операции, связанные с транспортным средством
Регистрация
- Срочная регистрация (добавляется пошлина за выдачу регистрационного знака) - 350 евро
- Регистрация мопеда (добавляется пошлина за выдачу регистрационного знака) - 25 евро
- Регистрация маломерного судна или судна общей длиной не более 12 метров - 100 евро
- Регистрация гидроцикла - 100 евро
Выдача регистрационного знака
- Регистрационный знак общего пользования для автомобилей - 65 евро
- Регистрационный знак общего пользования компактных размеров для автомобилей - 65 евро
- Регистрационный знак общего пользования для автомобилей и прицепов в единичном порядке по заявлению (при заказе более чем на 10 автомобилей - 155 евро на каждый автомобиль) - 540 евро
- Регистрационный знак, изготовленный по специальному заказу, - 1560 евро
- Регистрационный знак мотоцикла, вездехода и прицепа - 35 евро
- Регистрационный знак мотоцикла и вездехода в единичном порядке по заявлению - 270 евро
- Регистрационный знак для тракторов, самоходных машин и их прицепов - 35 евро
- Регистрационный знак для тракторов, самоходных машин и их прицепов в единичном порядке по заявлению - 270 евро
- Регистрационный знак мопеда - 15 евро
- Автомобильный транзитный знак - 70 евро
- Транзитный знак для мотоциклов, мопедов, тракторов, самоходных машин и их прицепов - 70 евро
- Регистрационный знак старинного транспортного средства и его прицепа - 65 евро
- Регистрационный знак старинного транспортного средства (мотоцикл, мопед, вездеход) и его прицепа - 35 евро
- Съемный регистрационный знак - 235 евро
- Дубликат регистрационного знака (1 шт.) - 15 евро
Дополнительная информация: transpordiamet.ee/ru