Кятлин Кукк: Мошенники подбираются к предприятиям через работников

Мы уже почти не наблюдаем группы преступников в физическом виде, которые бы бродили вокруг коммерческого здания и планировали нападение. Изменяющийся мир изменяет также преступность, которая все чаще переходит в кибермир, как и наша повседневная жизнь. Наши повседневные действия в очень большой мере перешли в интернет-пространство. Пусть каждый из нас найдет немного времени и подумает о том, как много мы ежедневно контактируем с интернет-средой, например, у всех нас есть мобильный телефон и мало у кого телефон - кнопочный. И мы придем к такому выводу, что это интернет-среда, в которой преступники умело пытаются втянуть нас в свои действия, чтобы позднее присвоить наше имущество.

Для кибермошенников слабейшим звеном является человек

Организации образованы из людей, а это значит, что в случае направленного против предприятия мошенничества всегда можно говорить также о человеческом факторе и возможных промахах. Именно таких промахов ждут кибермошенники, одной из главных мишеней которых является кошелек предприятия. Целью мошенников является найти жертву, затем получить доступ к счетам как самого человека, так и, например, к счетам связанного с ним предприятия. В большой организации может царить такое мнение, дескать, я ведь рядовой работник и через меня невозможно причинить какое-то зло. Однако в действительности роль играет любой человек, абсолютно каждый работник. Например, через различных работников пробуют подобраться к IT-системам предприятия, откуда уже идут дальше в направлении более крупных целей - доступа к банковским счетам, цепочкам поставок, да куда угодно; но в любом случае последствия будут катастрофическими. То есть каждый из нас играет важную роль в обеспечении безопасности, как своей, так и предприятия, на котором мы работаем.