Государство планирует предложить облигации народу Эстонии

- Для государства это означает расширение спектра источников финансирования, а для инвесторов - появление более ликвидного инструмента с низким уровнем риска, наряду со срочным депозитом. Мы уверены в том, что государственные облигации помогут оживить местный рынок капитала, привлечь на рынок ценных бумаг новых людей и способствовать повышению финансовой грамотности, а также в целом укрепить страну и стимулировать экономику, поскольку доход от процентов остается в Эстонии, - отметил министр финансов Эстонии Март Вырклаев.

Глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс сообщил, что необходимый рамочный документ для выпуска таких облигаций уже подготовлен и в зависимости от развития событий на финансовых рынках первую эмиссию планируется провести в этом году.

- Разные эксперты оценивают спрос мелких инвесторов Эстонии на такие облигации в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов евро. Привлеченные средства будут направлены в государственный бюджет, в том числе для покрытия увеличения расходов на национальную оборону и других инвестиций, - сказал Луурмеэс.

Точные условия ориентированного на розничных инвесторов Эстонии выпуска - период подписки и объем публичного розничного предложения, фиксированная процентная ставка, срок и номинальная стоимость облигаций - будут раскрыты непосредственно перед началом подписки. В качестве организаторов выпуска эстонское государство привлекло акционерные общества "LHV Pank" и "Swedbank". Юридическим консультантом сделки выступило адвокатское бюро "Sorainen".

Государственная облигация - это выпущенная правительством ценная бумага, которая погашается в определенный день с конкретной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату. Чтобы подписаться на облигации, то есть получить право на приобретение ценной бумаги, необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем домашнем банке. Облигация будет свободно обращаться, она будет котироваться на Таллиннской бирже "Nasdaq", где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.