Юрий Вильде: "Мы выжили, потому что не было долгов"

Мне не раз предлагали прийти в большие торговые центры. Но, с одной стороны, это хорошо - большая площадь и большая проходимость покупателей, с другой - добавится арендная плата и формат торговли придется изменить, в торговом центре 20-30 процентов площадей должен занимать так называемый попутный товар, чем мы практически не занимаемся. Чтобы увеличить разнообразие, придется заключать новые контракты, а это сейчас трудно.

Пока нам хватает. Но нелегко - покупаем товар с одного места по похожим ценам, как удержать покупателя? Держать ассортимент, заработанную репутацию поддерживать. Самое важное - это доверие и финансовая дисциплина, потому что ни один поставщик не даст товар, если ты в долгу.

Рыбацкая удача: окунем весом 1785 граммов не каждый рыбак может похвастаться. Фото: Erakogu

Лучший отдых: путешествия и рыбалка

Как отдыхает и где черпает силы успешный предприниматель? Юрий Вильде говорит, что, начав свой бизнес, первые шесть-семь лет вообще не знал, что такое отпуск, и не мог похвастаться перед друзьями, что съездил на море или куда-то еще. Все заработанные деньги были в обороте. Но путешествовать любит, хотя и сейчас не каждый год уезжает в другие страны, как правило - не больше недели. Тем не менее говорит, что объездил полмира, разве что до Японии и Австралии пока не добрался. Всё впереди.

- Осенью собираюсь в Египет, - поделился собеседник. - Лет пятнадцать назад там был, что хотел - посмотрел, а сейчас хочу просто покупаться в Красном море. Все интересно, но всегда говорил и говорю, что лучший отдых - дома, на рыбалке. В молодости одиннадцать лет занимался борьбой, как мой брат и отец, первый диплом получил в шесть лет, потом не раз завоевывал чемпионские титулы. Возможно, именно спортивная закалка, выносливость, терпение и умение управлять эмоциями помогают в бизнесе. Со спортом давно завязал, но осталась рыбалка, которая доставляет огромное удовольствие, особенно зимняя.

У заядлого рыбака множество хитростей, разных приспособлений и приманок. Юрий рассказал, что одно время увлекался спортивной рыбалкой, изучал разные способы, корма, приобрел дорогие снасти.

- Два года усиленно изучал, ездил на соревнования и однажды выловил 50 кг леща, - вспоминает он. - Оказалось, ничего суперсложного в этом спорте нет, надо выбрать правильное время, место и подкормку. Стало неинтересно, и зачем мне 50 кг рыбы? Достаточно пять-шесть штук, поэтому перестал ездить на состязания, рыбачу для себя - беру, чтобы свеженького поесть, остальной улов отпускаю обратно в воду.