Юрий Вильде: "Мы выжили, потому что не было долгов"

Юрий Вильде начал свой бизнес еще в прошлом веке, пережив несколько финансовых реформ - переход с рублей на эстонские кроны, потом с кроны на евро. Не обошли стороной растущая конкуренция и колебания рынка бытовой техники, которая является основным направлением деятельности фирмы "Вильде". Предприятие, созданное 33 года назад, не только успешно работает, но и сохранило все четыре магазина в Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Нарве. Причем магазины "Вильде" по-прежнему выделяются и по внешнему виду, и по ассортименту. Как удается преодолевать все перипетии? Юрий не держит секретов и охотно об этом рассказывает.
- Что побудило заняться торговлей?
- Совет мамы, которая сказала: дерзай, это дело тебя всегда прокормит. По профессии я строитель, каменщик, окончил Кохтла-Ярвеское профтехучилище. Несколько лет строил дома -девятиэтажки в Кохтла-Ярве и Кивиыли, например. Дорос до бригадира каменщиков, потом перешел работать в "Виру ранд". Все было хорошо, но когда мы выполняли план, нам его увеличивали или снижали расценки... Взвесив перспективы, подумал, что если так будет продолжаться, денег не заработаешь, значит, надо начинать что-то свое. Тем более в те времена начало активно развиваться мелкое предпринимательство. Почему мне не попробовать?
С идеей открыть комиссионный магазин пришел к маме - она не один десяток лет трудилась в мебельном магазине. Она поддержала, и в октябре 1991 года создал АО "Вильде" с учредительным капиталом в три тысячи рублей, а спустя два месяца открыл в Йыхви комиссионный магазин в подвале дома №26 на улице Яама.
В буквальном смысле слова пришлось засучить рукава - сам вычистил старый, залитый канализационными стоками подвал. Привел его в порядок, строительная практика пригодилась.
- Ожидания оправдались?
- Не совсем, уже через полтора года комиссионку закрыл, понял, что эта тема теряет актуальность. Но понял, что людям нужна бытовая техника, взял машину в "Виру ранде" и поехал в Литву за холодильниками "Снайге" - за один раз 56 штук можно было привезти... Потом в Минск за телевизорами "Горизонт". В Белоруссию отвозил наши шпроты, а из Литвы привозил металлические крышки для закаток - целыми грузовиками, потому что в Эстонии на них тогда был большой спрос...