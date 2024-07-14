Инспекция труда: трудовой договор можно заключать не только на государственном языке

При приеме на работу иностранных граждан в Эстонии у работодателей возникает вопрос, на каком языке с ними общаться и заключать трудовой договор, отмечает Rus.ERR. Согласно Закону о языке, в Эстонии трудовой договор заключается на эстонском языке, но допускается заключение трудового договора и на каком-либо другом языке, если стороны трудовых отношений придут к такому соглашению.

Важно, чтобы стороны одинаково понимали содержание трудового договора. Для работника также важно получить необходимую для выполнения трудовых обязанностей информацию, чтобы она была ему понятна и ясна.

Несмотря на то, что переводить инструкции закон непосредственно не обязывает, следует руководствоваться целью инструктажа, которая заключается в предоставлении работнику информации о том, какие в рабочей среде существуют риски и как работать безопасно.

Устный перевод помогает лучше понять инструкции, но это не очень хорошее решение. Если переводить только важные темы, часть тем останутся для работника непонятными. Тема, которая в какой-то момент может показаться несущественной, в иной ситуации становится очень важна. В случае устного перевода могут также возникнуть споры относительно того, была ли переведена та или иная часть информации, и работодатель не сможет этого доказать.

Поэтому, чтобы инструктаж был надлежащим и факт его проведения можно было позднее доказать, лучше перевести инструкции на язык, на котором работодатель (его представитель) и работник общаются между собой. Так можно избежать ситуации, при которой работник получит травму из-за части непереведенных инструкций.