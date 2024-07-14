Опрос: более трети жителей Эстонии отдыхают этим летом за рубежом

Опрос был проведен страховой компанией "If Kindlustus" в Эстонии, Латвии и Литве, и в нем приняло участие немногим более тысячи человек из каждой страны.

Выяснилось, что 37% жителей Эстонии этим летом отдыхают или будут отдыхать за границей, 17% - внутри страны, 18% еще не определились, а 27% не планируют этим летом отпуск ни дома, ни за границей.

По словам Кайрит Лухт, менеджера по страхования путешествий и несчастных случаев "If Kindlustus", количество желающих отправиться в зарубежные страны увеличилось по сравнению с предыдущими годами, но количество желающих отдыхать в Эстонии или вообще отправиться в отпуск уменьшилось.

- В прошлом году 12% людей не планировали летний отпуск ни дома, ни за границей, но в этом году этот показатель вырос до 27%. С другой стороны, те кто все же отправляются в отпуск, больше едут в зарубежные страны. О путешествиях внутри страны думают меньше, - рассказала Лухт.

Опрос показал, что мужчины так же как и женщины стремятся посетить зарубежные страны, и не было выявлено существенных различий по возрасту или этнической принадлежности.

Чаще других отправляются в путешествия жители Северной Эстонии и столицы, из которых это планируют сделать 45% респондентов. Меньше всего посещают зарубежные страны жители Западной (23%), Центральной (28%) и Восточной Эстонии (29%).

- Можно считать неожиданным, что отправляющиеся за границу предпочитают этим летом более удаленные места. Если соседние страны посещает около двадцати процентов путешественников, то почти две трети выбирают более удаленные направления в Европе, а 12% - за ее пределами, - уточнила Лухт.

По сравнению с двумя другими странами Балтии заметно, что жители Эстонии планируют меньше поездок за рубеж, чем их южные соседи. Если в Эстонии это делает 37% жителей, то в Литве 40% и в Латвии - 43%. Литовцы чаще других жителей стран Балтии хотят посещать соседние страны, но меньше - удаленные места в Европе. Жители же Эстонии активнее других ездят в зарубежные страны на культурные мероприятия и концерты.