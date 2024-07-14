Руководители Эстонии эмоционально отреагировали на покушение на Дональда Трампа

"Я глубоко обеспокоен нападением на бывшего президента США Дональда Трампа во время его предвыборного мероприятия в Пенсильвании. Политическое насилие непростительно и нетерпимо, ему нет места в демократии. Я желаю Дональду Трампу скорейшего и полного выздоровления", – написал Карис на своей странице в социальной сети X.