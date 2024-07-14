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Руководители Эстонии эмоционально отреагировали на покушение на Дональда Трампа

Северное побережье
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Президент Эстонии Алар Карис написал в социальных сетях, что очень обеспокоен попыткой убийства Дональда Трампа на предвыборном мероприятии и пожелал Трампу скорейшего выздоровления, как передает новостной портал Rus.ERR.

"Я глубоко обеспокоен нападением на бывшего президента США Дональда Трампа во время его предвыборного мероприятия в Пенсильвании. Политическое насилие непростительно и нетерпимо, ему нет места в демократии. Я желаю Дональду Трампу скорейшего и полного выздоровления", – написал Карис на своей странице в социальной сети X.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже написала, что шокирована произошедшим в США. "Шокирована стрельбой на предвыборном мероприятии бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли с жертвами. Политическое насилие в любой форме не имеет оправдания", - написала Кая Каллас на свой странице в соцсети X.

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