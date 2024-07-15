Президент Алар Карис утром в понедельник, 16 июля, встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас. Каллас, как и предполагалось заранее, подала президенту заявление об отставке. "Postimees" представляет свою фотогалерею с этой встречи.
Кая Каллас подала президенту заявление об отставке
Напомним, Каю Каллас уже ждет должность верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.
Партия реформ назвала новым кандидатом в премьер-министры Эстонии нынешнего министра климата Кристена Михала. Ожидается, что новое правительство под руководством Михала будет сформировано к концу июля или в начале августа.