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Кая Каллас подала президенту заявление об отставке

Северное побережье
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Фото: Tairo Lutter

Президент Алар Карис утром в понедельник, 16 июля, встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас. Каллас, как и предполагалось заранее, подала президенту заявление об отставке. "Postimees" представляет свою фотогалерею с этой встречи.

Напомним, Каю Каллас уже ждет должность верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Партия реформ назвала новым кандидатом в премьер-министры Эстонии нынешнего министра климата Кристена Михала. Ожидается, что новое правительство под руководством Михала будет сформировано к концу июля или в начале августа.

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Эстония
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