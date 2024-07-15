Кая Каллас подала президенту заявление об отставке

Президент Алар Карис утром в понедельник, 16 июля, встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас. Каллас, как и предполагалось заранее, подала президенту заявление об отставке. "Postimees" представляет свою фотогалерею с этой встречи.