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На Аувереской электростанции произошло опасное ДТП

Северное побережье
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На территории Аувереской электростанции опрокинулся грузовик, привезший древесную щепу.
На территории Аувереской электростанции опрокинулся грузовик, привезший древесную щепу. Фото: Ida päästekeskus

На Аувереской электростанции компании "Enefit Power" опрокинулся большой грузовик, привезший древесную щепу.

Утром в субботу, 13 июля, спасателей вызвали на территорию Аувереской электростанции, где перевернулся грузовик, разгружавший щепу. Его водитель получил травмы, но оставался в сознании, как отметили в Идаском спасательном центре.

Спасатели электростанции вместе с прибывшими по вызову спасателями Нарвской команды отключили аккумуляторные клеммы грузовика. Затем водителю в кабине надели шейный бандаж и осторожно вытащили его наружу.

Пострадавшего мужчину передали прибывшей на место скорой помощи.

Вытекшее из грузовика дизельное топливо засыпали опилками.

На территории Аувереской электростанции опрокинулся грузовик.
На территории Аувереской электростанции опрокинулся грузовик. Фото: Ida päästekeskus
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