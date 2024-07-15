На Аувереской электростанции компании "Enefit Power" опрокинулся большой грузовик, привезший древесную щепу.
На Аувереской электростанции произошло опасное ДТП
Утром в субботу, 13 июля, спасателей вызвали на территорию Аувереской электростанции, где перевернулся грузовик, разгружавший щепу. Его водитель получил травмы, но оставался в сознании, как отметили в Идаском спасательном центре.
Спасатели электростанции вместе с прибывшими по вызову спасателями Нарвской команды отключили аккумуляторные клеммы грузовика. Затем водителю в кабине надели шейный бандаж и осторожно вытащили его наружу.
Пострадавшего мужчину передали прибывшей на место скорой помощи.
Вытекшее из грузовика дизельное топливо засыпали опилками.