С водопада Валасте вниз упал человек

В воскресенье вскоре после восхода солнца, в 04.55, спасатели получили вызов в ландшафтный заповедник Онтика, где человек упал с водопада Валасте. Помощь вызвал спутник упавшего, который направил прибывших спасателей вниз к нужному месту.

В 05.19 спасатели вместе с медиками добрались до пострадавшего. Увидели, что он находится в стабильном состоянии и без видимых серьезных травм.

Спасатели вместе с медиками иммобилизовали упавшего и на вакуумном матрасе по туристической тропе и лестнице подняли его наверх. На машине скорой помощи пострадавшего доставили в больницу.