Николай Павленко: Мечта становится реальностью?

"Спа-отель в Уускюла - это старт большого и увлекательного пути. И это наша общая радость и надежда". Николай Павленко, литератор, переводчик, краевед

Однако отсутствие этой самой туристической инфраструктуры ставит северное побережье Чудского озера в сложное положение. Есть туристы, жаждущие чего-то экстремального, пусть и лишенного каких-либо элементарных бытовых удобств, но большинство людей предпочитает иной, более комфортный отдых, а этого сейчас, если иметь в виду массовый туризм, на северном побережье Чудского озера, по сути, и нет. Не всегда справедлива истина, что в хорошем месте можно жить и в шалаше. Не всем подходит шалаш, иным хочется элементарных бытовых удобств. И этих привередливых, увы, большинство.

Вместе с тем я бы воздержался от попыток застроить все северное побережье Чудского озера крупными спа-отелями. Большинство людей пытается найти разумную гармонию между элементарным комфортом и близостью к природе. И сейчас на северном побережье озера есть реальная возможность создать такую гармонию.

Бессмысленно в наших климатических условиях копировать и конкурировать с тем, что предлагают, например, курорты Средиземноморья. Но у нас есть то, чего нет и не может быть там! И нам нужно научиться ценить подаренное нам природой и использовать это себе на пользу и на радость своим гостям.

Строительство спа-отеля в Уускюла, естественно, не станет универсальным решением всех проблем разумного использования дарованных нам природой богатств, но при всех трудностях продолжения огромное значение имеет именно само начало пути. И потому спа-отель в Уускюла - это старт большого и увлекательного пути. И это наша общая радость и надежда.