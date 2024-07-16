Весть о том, что начнется строительство солидного спа-отеля в деревне Уускюла, даже для меня, чей дом находится на расстоянии в десятки километров от этого места, стала истинным праздником для души, а уж для людей, живущих в том регионе, наверное, тем более.
Николай Павленко: Мечта становится реальностью?
Чтобы объяснить причину моей радости, нужно вернуться на 35 лет назад. Тогда в составе Союза журналистов СССР мне посчастливилось принять участие в ежегодном фестивале газеты коммунистов Италии, где в рамках семинара на тему развития туризма выступил с рассказом о туристическом потенциале северного побережья Чудского озера. Мне повезло, что незадолго до поездки в Италию я подготовил серию статей о Причудье, которые были отмечены премией Союза журналистов Эстонии, и собранные материалы легли в основу моего выступления.
И я горжусь, что среди 47 выступавших мой рассказ официально был внесен в пятерку самых интересных. Но должен признаться, что успех кроется вовсе не в моем умелом выступлении. Моих слушателей поразил тот факт, что рядом с таким великолепным пляжем можно... собирать грибы и ягоды! Это для нас вроде дело привычное, но такое во всей Европе мало где отыщешь! А вот когда мне задали вопрос о наличии инфраструктуры на этом чудном месте, то мне, по сути, ответить было нечего: не было у нас на тот момент этой инфраструктуры.
После конференции в Генуе мне довелось дважды побывать на озере Балатон, отдыхом на котором так гордится (и вполне заслуженно) Венгрия. Там весь берег заполнен развлекательными учреждениями: кафе, ресторанами, отелями. Но, совсем не желая обидеть венгров, должен со всей откровенностью сказать, что между природными благами Балатона и Чудского озера - громадная разница! В пользу Чудского озера.
"Спа-отель в Уускюла - это старт большого и увлекательного пути. И это наша общая радость и надежда".Николай Павленко, литератор, переводчик, краевед
Однако отсутствие этой самой туристической инфраструктуры ставит северное побережье Чудского озера в сложное положение. Есть туристы, жаждущие чего-то экстремального, пусть и лишенного каких-либо элементарных бытовых удобств, но большинство людей предпочитает иной, более комфортный отдых, а этого сейчас, если иметь в виду массовый туризм, на северном побережье Чудского озера, по сути, и нет. Не всегда справедлива истина, что в хорошем месте можно жить и в шалаше. Не всем подходит шалаш, иным хочется элементарных бытовых удобств. И этих привередливых, увы, большинство.
Вместе с тем я бы воздержался от попыток застроить все северное побережье Чудского озера крупными спа-отелями. Большинство людей пытается найти разумную гармонию между элементарным комфортом и близостью к природе. И сейчас на северном побережье озера есть реальная возможность создать такую гармонию.
Бессмысленно в наших климатических условиях копировать и конкурировать с тем, что предлагают, например, курорты Средиземноморья. Но у нас есть то, чего нет и не может быть там! И нам нужно научиться ценить подаренное нам природой и использовать это себе на пользу и на радость своим гостям.
Строительство спа-отеля в Уускюла, естественно, не станет универсальным решением всех проблем разумного использования дарованных нам природой богатств, но при всех трудностях продолжения огромное значение имеет именно само начало пути. И потому спа-отель в Уускюла - это старт большого и увлекательного пути. И это наша общая радость и надежда.