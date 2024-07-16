Министерство климата заинтересовано в том, чтобы в Эстонии построили центр реконструкции кораблей. Одним из четырех возможных местонахождений, где с частичной поддержкой государства могут реконструировать корабли, чтобы они вместо нефтяного жидкого топлива могли использовать электричество или другое "зеленое" топливо (например, метанол или аммиак), наряду с тремя портами в Харьюмаа рассматривают Силламяэский порт. Подобный центр оживил бы экономику, создал новые рабочие места и принес налоговый доход государству.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Каковы перспективы строительства центра по реконструкции кораблей в Силламяэ?
Член правления "Silport Kinnisvara" ТЫНИС СЕЭСМАА:
- У нас был разговор с людьми из Министерства климата. Мы можем предложить подходящее место для центра реконструкции кораблей на территории Силламяэского порта. Однако можно будет начать действовать, только когда станет известно, какие конкретно предприятия могли бы заняться реконструкцией кораблей. После этого можно будет вести с ними более конкретно переговоры о том, насколько Силламяэский порт им подходит и какие условия им нужны.