ОДИН ВОПРОС Каковы перспективы строительства центра по реконструкции кораблей в Силламяэ?

- У нас был разговор с людьми из Министерства климата. Мы можем предложить подходящее место для центра реконструкции кораблей на территории Силламяэского порта. Однако можно будет начать действовать, только когда станет известно, какие конкретно предприятия могли бы заняться реконструкцией кораблей. После этого можно будет вести с ними более конкретно переговоры о том, насколько Силламяэский порт им подходит и какие условия им нужны.