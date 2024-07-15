Арво Аллер со второй попытки стал зампредседателя Рийгикогу

За Арво Аллера проголосовали 20 членов Рийгикогу. Избранный первым вице-спикером член Партии реформ Тоомас Кивимяги получил 58 голосов. Кандидат от "Исамаа" Урмас Рейнсалу набрал 17 голосов и не был избран.

Избрание Аллера вице-спикером Рийгикогу стало вероятным сегодня утром, когда наряду с депутатами от EKRE его решили поддержать депутаты Центристской партии.

Председатель EKRE Мартин Хельме, представивший на внеочередном заседании Арво Аллера в кандидаты на должность вице-спикера Рийгикогу, сказал, что Аллер был лучшим министром сельской жизни за последние несколько лет. "Он отличный член фракции, и могу вас заверить, что он уравновешен и будет представлять все оппозиционные партии в правлении", - заявил Хельме.

Рийгикогу пришлось выбирать новых вице-спикеров, так как прежний вице-спикер Юри Ратас был избран в Европарламент и покинет Рийгикогу.

Аллер предпринимал попытки стать вице-спикером Рийгикогу и в начале апреля, но ему это не удалось из-за договоренности между депутатами правящего союза.

В тот раз кандидатуру Аллера выдвинула на должность второго вице-спикера крупнейшая оппозиционная партия EKRE и его поддержали депутаты Центристской партии. Третья оппозиционная партия - "Исамаа" - выдвинула в качестве своего кандидата Юри Ратаса.

Однако еще до голосования депутат от Партии реформ Юрген Лиги дал понять через социальные медиа, что Аллеру, как члену EKRE, не позволят занять место вице-спикера Рийгикогу, а часть коалиционных политиков вообще проголосовали за Юри Ратаса, а не за реформиста Тоомаса Кивимяги. В итоге Кивимяги получил 48, Ратас - 27, а Аллер - 21 голос.

В тот раз Арво Аллер сказал, что правящий союз, проголосовав за Юри Ратаса, впервые нарушил действовавшие десятилетия неписаные правила политики, касающиеся того, что второй вице-спикер Рийгикогу должен представлять оппозиционную партию с наибольшим числом депутатов, и что это шаг в сторону авторитаризма. "Ясно, что Ратас угоден коалиции и как политик близок ей", - утверждал он.

На этот раз правящие партии еще до голосования сообщили, что они не будут вмешиваться в выборы вице-спикера Рийгикогу от оппозиции.