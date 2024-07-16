Природа благоволит "Музыке на воде", уже четвертый год тучи обходят в этот день Народный парк стороной. Вот и нынче дождь подождал до ночи, зарядил, когда все завершилось. Небольшая команда организаторов довольна - все получилось. Говорят, что устали, но на настроение это не влияет, а бодрости прибавляется, когда люди подходят и благодарят.