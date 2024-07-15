В реке Нарва утонул нетрезвый мужчина, под суд может пойти его товарищ-собутыльник

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, 14 июля в 12.45 в центр тревоги поступило сообщение о пропаже в городе Нарва 59-летнего мужчины. Он покинул свой дом утром 13 июля около половины девятого утра.

Еще до звонка в центр тревоги заявителю рассказали, что на берегу реки Нарва были найдены телефон и одежда пропавшего.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Никиты Головина, с помощью различных камер наблюдения быстро выяснили, что пропавший употреблял алкоголь на нарвском променаде утром 13 июля вместе с другим мужчиной.

- В какой-то момент 59-летний мужчина пошел купаться в реку, ушел под воду и больше не вынырнул. Всё это видел 50-летний мужчина, который был с ним, но он не позвал на помощь, а покинул место происшествия, - рассказал Головин.

Оперативный руководитель сообщил, что 59-летнего мужчину искали с военно-пограничного корабля "Raju", а также водолазы. Тело утонувшего обнаружили в реке в воскресенье вечером, в 21.30.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, так как, исходя из первоначально собранной информации, есть основание полагать, что 50-летний мужчина видел, как его товарищ тонет, но не позвал на помощь и не попытался помочь самостоятельно.

Уголовное производство ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

- Правоохранительные органы должны начать уголовное производство для проверки обстоятельств случившегося, если в происшествии есть признаки возможного преступления, - поясняет прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргит Пярн. - Жизнь и здоровье человека являются важнейшими ценностями, которые мы как общество защищаем. В связи с важностью этого общественного соглашения в законе указано, что человеку, жизнь которого может быть в опасности, необходимо помогать. Если самостоятельно оказать помощь невозможно или это было бы слишком опасно, необходимо немедленно сообщить о человеке, находящемся в опасной для жизни ситуации, например, в центр тревоги.