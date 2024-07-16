Вт, 16.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

В Люганузе опорожнение отстойных колодцев может подорожать

Кюлли Крийс
, журналист
Copy
Пять лет назад сточные воды можно было сбрасывать и в йыхвиский сливной люк, который на самом деле тоже был обычным канализационным колодцем и вскоре был закрыт.
Пять лет назад сточные воды можно было сбрасывать и в йыхвиский сливной люк, который на самом деле тоже был обычным канализационным колодцем и вскоре был закрыт. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сточные воды из отстойных колодцев домохозяйств Люганузеской волости теперь придется везти на очистные сооружения в Кохтла-Ярве, поскольку сливной люк в Пюсси закрыт.

Несколько лет назад у "Järve Biopuhastus" было три сливных люка, где ассенизационная машины могли опорожняться от содержимого, которое откачивалось из отстойных колодцев. В Йыхви сливной люк ранее был закрыт, поскольку не соответствовал требованиям. Теперь по той же причине будет закрыт и сливной люк в Пюсси, а единственный приемник останется на очистных сооружениях Кохтла-Ярве.

Единственный сливной люк в Люганузеской волости находился в Пюсси, на территории главной насосной станции. По сути, это был просто канализационный колодец, где не было ни решеток, ни сливной емкости, не говоря уж о мешалке.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх