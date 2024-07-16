В Люганузе опорожнение отстойных колодцев может подорожать

Несколько лет назад у "Järve Biopuhastus" было три сливных люка, где ассенизационная машины могли опорожняться от содержимого, которое откачивалось из отстойных колодцев. В Йыхви сливной люк ранее был закрыт, поскольку не соответствовал требованиям. Теперь по той же причине будет закрыт и сливной люк в Пюсси, а единственный приемник останется на очистных сооружениях Кохтла-Ярве.