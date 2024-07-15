Президент принял отставку премьер-министра Каи Каллас и ее правительства

Президент Эстонии Алар Карис утром 16 июля встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас, которая подала президенту заявление об отставке в связи с ее назначением кандидатом на пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Президент поблагодарил Каллас, руководившую правительством Эстонии три с половиной года. "Это было время кризисов, этапами которого стали пандемия коронавируса, спад экономики и война в Украине, когда Россия своей агрессией разрушила нашу прежнюю архитектуру безопасности", - отметил президент Карис.

Глава государства затем сообщил, что начинает переговоры с представителями всех фракций Рийгикогу.

"Партия реформ Эстонии, являвшаяся до сих пор партией премьер-министра, у которой после выборов в Рийгикогу в парламенте самая большая фракция, 37 членов, назвала своего возможного кандидата на должность главы правительства. Теперь я хотел бы услышать мнение всех парламентских фракций о том, кто, по их мнению, способен сформировать работоспособное правительство большинства с учетом осей силы Рийгикогу", - сказал президент Карис.

"Эстонии требуется правительство, которое будет руководить и принимать решения, которые помогут повернуть экономику к росту, обеспечат нашу безопасность и тем самым позволят людям в Эстонии почувствовать, что они защищены и справляются с жизнью", - подчеркнул глава государства.