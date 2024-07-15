Воскресным утром в Кохтла-Ярве случился пожар

Как рассказали потом в Идаском спасательном центре, 14 июля в 05.51 они получили вызов в Ярвескую часть города Кохтла-Ярве, на улицу Кеэмикуте, где один человек заметил, что загорелся соседний дом. Сообщая об этом горожанин смог подтвердить, что внутри там никого нет.