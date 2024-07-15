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Воскресным утром в Кохтла-Ярве случился пожар

Северное побережье
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Пожар в частном жилом доме. Фотоснимок носит иллюстративный характер.
Пожар в частном жилом доме. Фотоснимок носит иллюстративный характер. Фото: Päästeamet

Внимательный житель Кохтла-Ярве ранним утром в воскресенье заметил, что из под крыши соседского строения идет дым - и вызвал пожарных.

Как рассказали потом в Идаском спасательном центре, 14 июля в 05.51 они получили вызов в Ярвескую часть города Кохтла-Ярве, на улицу Кеэмикуте, где один человек заметил, что загорелся соседний дом. Сообщая об этом горожанин смог подтвердить, что внутри там никого нет.

По прибытии спасатели из Кохтла-Ярве увидели дым, выходящий из-под крыши небольшого строения.

Спасатели проникли в задымление и локализовали пожар к 07.03. После этого начались работы по проветриванию помещения и разборке конструкций. В 09.59 пожар был ликвидирован полностью.

Вероятной причиной этого возгорания названа неисправность электрооборудования.

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Кохтла-Ярве
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