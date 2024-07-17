Кая Каллас, которая возглавляла правительство Эстонии последние три с половиной года и которая, скорее всего, станет, проще говоря, министром иностранных дел Евросоюза, в понедельник подала президенту прошение об отставке. Президент Алар Карис пообещал объявить имя нового кандидата на пост премьер-министра во вторник утром. Нет особых сомнений в том, что это будет Кристен Михал, под руководством которого уже несколько недель идут коалиционные переговоры.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правительство новых повышений налогов и сокращений
Судя по ходу событий, новое правительство будет сформировано - так же, как это было весной прошлого года - Партией реформ, Социал-демократической партией и "Eesti 200". Некоторые министры могут смениться.
По сравнению с весной прошлого года доминирование этого тройственного союза в Рийгикогу еще больше возросло, поскольку к их лагерю примкнули несколько депутатов от оппозиционных партий. В то же время, согласно опросам, популярность трех правящих партий значительно сократилась по сравнению с отмечавшейся на последних выборах в Рийгикогу.
"Во внутренней политике Эстонии есть страсть и буря, беспокойство и боль, динамика и вдумчивость", - охарактеризовал политическую ситуацию в понедельник днем после встречи с лидерами парламентских партий президент Карис.
Новое правительство не будет делать никаких разворотов в политике, потому что те же партии будут все же стараться реализовать прежнюю политику, которая прописана в их предвыборных программах, и вопрос, скорее, в деталях, кто больше или меньше уступит в новой ситуации.
Однако стоит учесть, что смена премьер-министра - подходящее время для внесения таких корректировок, которые позволили бы заработать больше плюсов в глазах избирателей, даже если нового повышения налогов и сокращений не избежать.