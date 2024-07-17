ПЕРЕДОВИЦА Правительство новых повышений налогов и сокращений

Судя по ходу событий, новое правительство будет сформировано - так же, как это было весной прошлого года - Партией реформ, Социал-демократической партией и "Eesti 200". Некоторые министры могут смениться.

По сравнению с весной прошлого года доминирование этого тройственного союза в Рийгикогу еще больше возросло, поскольку к их лагерю примкнули несколько депутатов от оппозиционных партий. В то же время, согласно опросам, популярность трех правящих партий значительно сократилась по сравнению с отмечавшейся на последних выборах в Рийгикогу.

"Во внутренней политике Эстонии есть страсть и буря, беспокойство и боль, динамика и вдумчивость", - охарактеризовал политическую ситуацию в понедельник днем после встречи с лидерами парламентских партий президент Карис.

Новое правительство не будет делать никаких разворотов в политике, потому что те же партии будут все же стараться реализовать прежнюю политику, которая прописана в их предвыборных программах, и вопрос, скорее, в деталях, кто больше или меньше уступит в новой ситуации.

Однако стоит учесть, что смена премьер-министра - подходящее время для внесения таких корректировок, которые позволили бы заработать больше плюсов в глазах избирателей, даже если нового повышения налогов и сокращений не избежать.