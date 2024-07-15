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Жертвами мошеннической схемы с липовым ДТП стали двое нарвитян

Северное побережье
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Двое жителей Нарвы в минувшие выходные стали жертвами мошенников, которые их убедили расстаться с наличными, как рассказывает новостной портал Rus.ERR.

В обоих случаях мошенники по телефону утверждали, что для лечения пострадавшего в ДТП срочно требуются деньги.

В первом случае им удалось выманить у нарвитянина 6000 евро, заявив ему, что в автомобильной аварии виновата его дочь. Во втором случае нарвитянка, поверившая, что ее дочь якобы совершила ДТП, отдала мошенникам 1000 евро.

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