Жертвами мошеннической схемы с липовым ДТП стали двое нарвитян

В обоих случаях мошенники по телефону утверждали, что для лечения пострадавшего в ДТП срочно требуются деньги.

В первом случае им удалось выманить у нарвитянина 6000 евро, заявив ему, что в автомобильной аварии виновата его дочь. Во втором случае нарвитянка, поверившая, что ее дочь якобы совершила ДТП, отдала мошенникам 1000 евро.