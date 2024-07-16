В понедельник, 15 июля, парламент на своей внеочередной сессии не стал принимать в неизменном виде Закон о налоге на транспортные средства, который ранее не провозгласил президент. Об этом рассказал новостной портал Rus.ERR.
Рийгикогу не принял Закон об автоналоге в неизменном виде
Против предложения принять Закон о налоге на транспортные средства в неизменном виде выступили 93 депутата из 97 присутствовавших. Еще четыре народных избранника не стали голосовать.
Теперь у депутатов парламента есть время до 19 июля представить свои поправки к закону.
Ранее Рийгикогу принял Закон о налоге на автотранспортные средства 12 июня. Затем 25 июня президент Эстонии Алар Карис не стал его провозглашать, посчитав, что положения данного закона нарушают принцип равного обращения.
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