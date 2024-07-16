Обещано уже более шестисот новых рабочих мест при поддержке Фонда справедливого перехода

На веб-сайте idavirufond.ee/ru теперь можно видеть все проекты и начинания, которые при поддержке Фонда справедливого перехода будут способствовать развитию экономики и устойчивого развития Ида-Вирумаа. Раздел сайта под заголовком "Как у нас дела" дает обзор того, какие проекты находятся в процессе рассмотрения, а сколько уже получили поддержку.

На сайте также можно увидеть, как распределяются инвестиции между муниципалитетами и сколько новых рабочих мест создается благодаря проектам. Данные основаны на регистре структурных грантов и автоматически обновляются каждый день.

По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, текущие данные лучше доносят информацию до заинтересованных сторон и обеспечивают прозрачность процесса. "Это самый быстрый и удобный способ для всех - и предпринимателей, и местных жителей - получить обзор хода деятельности и следить за развитием, происходящим в регионе", - сказал Сергеев.

Согласно данным страницы, на проекты уже выделено более половины общего объема Фонда справедливого перехода, то есть более 170 миллионов евро, и создается 626 рабочих мест.

Поскольку одной из целей фонда является стимулирование частных инвестиций в регионе, первоначальная идея заключалась в том, чтобы при поддержке фонда привлечь в Ида-Вирумаа не менее 168 миллионов евро дополнительных денег инвесторов. На сегодняшний день частный сектор уже инвестировал в регион 197 миллионов евро, и рост продолжается.