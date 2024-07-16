Фонд справедливого перехода теперь в режиме реального времени показывает всем интересующимся, на что используются направленные в Ида-Вирумаа гранты и какие проекты реализуются. На сегодня объем частных инвестиций, поддерживаемых фондом, достиг 197 миллионов евро.
Обещано уже более шестисот новых рабочих мест при поддержке Фонда справедливого перехода
На веб-сайте idavirufond.ee/ru теперь можно видеть все проекты и начинания, которые при поддержке Фонда справедливого перехода будут способствовать развитию экономики и устойчивого развития Ида-Вирумаа. Раздел сайта под заголовком "Как у нас дела" дает обзор того, какие проекты находятся в процессе рассмотрения, а сколько уже получили поддержку.
На сайте также можно увидеть, как распределяются инвестиции между муниципалитетами и сколько новых рабочих мест создается благодаря проектам. Данные основаны на регистре структурных грантов и автоматически обновляются каждый день.
По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, текущие данные лучше доносят информацию до заинтересованных сторон и обеспечивают прозрачность процесса. "Это самый быстрый и удобный способ для всех - и предпринимателей, и местных жителей - получить обзор хода деятельности и следить за развитием, происходящим в регионе", - сказал Сергеев.
Согласно данным страницы, на проекты уже выделено более половины общего объема Фонда справедливого перехода, то есть более 170 миллионов евро, и создается 626 рабочих мест.
Поскольку одной из целей фонда является стимулирование частных инвестиций в регионе, первоначальная идея заключалась в том, чтобы при поддержке фонда привлечь в Ида-Вирумаа не менее 168 миллионов евро дополнительных денег инвесторов. На сегодняшний день частный сектор уже инвестировал в регион 197 миллионов евро, и рост продолжается.
"Мы надеемся, смелее будут ходатайствовать о поддержке своих идей те, кто до сих пор наблюдал за происходящим со стороны. Поддержка фонда предназначена не только для промышленности или предпринимателей - фонд также поддерживает инициативы в области образования, жизненной среды и других областей, которые способствуют благополучию региона", - рассказал Сергеев.
Ссылаясь на опубликованные данные, представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга отметил, что финансирование бизнеса и региональных инициатив Фондом справедливого перехода в первой половине 2024 года сделало большой шаг вперед.
"И количество ходатайствующих, и объем проектов, уже получивших решение о финансировании, достигли именно того уровня, которого мы хотели. Этой хорошей тенденции роста в основном способствовали две вещи: смягчение условий предпринимательских мер поддержки, которые вступили в силу в начале года, и обширная работа с инвесторами и местным населением. Особенно с инвесторами в Эстонии, чему я лично очень рад", - сказал Пурга.
По его мнению, другая подобная возможность для региона может открыться не скоро. Эстонские инвесторы прекрасно понимают геополитические риски, но они, безусловно, более смелы и осведомлены, нежели иностранные инвесторы.
- Фонд справедливого перехода - это финансовый механизм, созданный Европейским Союзом, целью которого является поддержка экономики, людей и окружающей среды в тех регионах, которые ожидают значительные социально-экономические вызовы в связи с достижением энергетических и климатических целей.
- В Эстонии объем фонда составляет 340 миллионов евро и из-за сланцевой промышленности целевым регионом является Ида-Вирумаа.