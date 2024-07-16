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Обещано уже более шестисот новых рабочих мест при поддержке Фонда справедливого перехода

Северное побережье
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Кипит работа на стройплощадке завода магнитов NPM Narva, которому на создание новых рабочих мест выдали около 19 миллионов евро из Фонда справедливого перехода.
Кипит работа на стройплощадке завода магнитов NPM Narva, которому на создание новых рабочих мест выдали около 19 миллионов евро из Фонда справедливого перехода. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Фонд справедливого перехода теперь в режиме реального времени показывает всем интересующимся, на что используются направленные в Ида-Вирумаа гранты и какие проекты реализуются. На сегодня объем частных инвестиций, поддерживаемых фондом, достиг 197 миллионов евро.

На веб-сайте idavirufond.ee/ru теперь можно видеть все проекты и начинания, которые при поддержке Фонда справедливого перехода будут способствовать развитию экономики и устойчивого развития Ида-Вирумаа. Раздел сайта под заголовком "Как у нас дела" дает обзор того, какие проекты находятся в процессе рассмотрения, а сколько уже получили поддержку.

На сайте также можно увидеть, как распределяются инвестиции между муниципалитетами и сколько новых рабочих мест создается благодаря проектам. Данные основаны на регистре структурных грантов и автоматически обновляются каждый день.

По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, текущие данные лучше доносят информацию до заинтересованных сторон и обеспечивают прозрачность процесса. "Это самый быстрый и удобный способ для всех - и предпринимателей, и местных жителей - получить обзор хода деятельности и следить за развитием, происходящим в регионе", - сказал Сергеев.

Согласно данным страницы, на проекты уже выделено более половины общего объема Фонда справедливого перехода, то есть более 170 миллионов евро, и создается 626 рабочих мест.

Поскольку одной из целей фонда является стимулирование частных инвестиций в регионе, первоначальная идея заключалась в том, чтобы при поддержке фонда привлечь в Ида-Вирумаа не менее 168 миллионов евро дополнительных денег инвесторов. На сегодняшний день частный сектор уже инвестировал в регион 197 миллионов евро, и рост продолжается.

"Мы надеемся, смелее будут ходатайствовать о поддержке своих идей те, кто до сих пор наблюдал за происходящим со стороны. Поддержка фонда предназначена не только для промышленности или предпринимателей - фонд также поддерживает инициативы в области образования, жизненной среды и других областей, которые способствуют благополучию региона", - рассказал Сергеев.

Ссылаясь на опубликованные данные, представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга отметил, что финансирование бизнеса и региональных инициатив Фондом справедливого перехода в первой половине 2024 года сделало большой шаг вперед.

"И количество ходатайствующих, и объем проектов, уже получивших решение о финансировании, достигли именно того уровня, которого мы хотели. Этой хорошей тенденции роста в основном способствовали две вещи: смягчение условий предпринимательских мер поддержки, которые вступили в силу в начале года, и обширная работа с инвесторами и местным населением. Особенно с инвесторами в Эстонии, чему я лично очень рад", - сказал Пурга.

По его мнению, другая подобная возможность для региона может открыться не скоро. Эстонские инвесторы прекрасно понимают геополитические риски, но они, безусловно, более смелы и осведомлены, нежели иностранные инвесторы.

  • Фонд справедливого перехода - это финансовый механизм, созданный Европейским Союзом, целью которого является поддержка экономики, людей и окружающей среды в тех регионах, которые ожидают значительные социально-экономические вызовы в связи с достижением энергетических и климатических целей.
  • В Эстонии объем фонда составляет 340 миллионов евро и из-за сланцевой промышленности целевым регионом является Ида-Вирумаа.
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