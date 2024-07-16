Озлобленный мужчина побил кирпичами стекла в здании полиции

Нанесенный зданию ущерб оценивается приблизительно в 4500 евро. Разбушевавшийся мужчина может быть привлечен за это к уголовной ответственности.

Через поврежденный вход проходят, в основном, те, кто оформляют документы в зале обслуживания на первом этаже.

Во вторник к обеду стекла на входе были заменены деревянными плитами.

Представители полиции и прокуратуры спустя сутки после инцидента так и не смогли объяснить, что вызвало у этого мужчины настолько сильную ярость, что он начал атаковать здание полиции и спасательной службы.

В январе этого года в том же месте произошел другой курьезный случай: пожилой водитель въехал на территорию Йыхвиского отделения полиции по семиступенчатой лестнице, предназначенной для пешеходов. Тот мужчина объяснил полиции, что и сам был шокирован своей ошибкой. Сотрудники отделения полиции тогда признавали, что, хотя они привыкли видеть в своей работе разные странные и неожиданные вещи, вид автомобиля, едущего по лестнице, заставил и их немного удивиться.