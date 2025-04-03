Йыхви установит у кладбища шлагбаумы для борьбы с привозящими сюда мусор

Помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун сказал, что целью установки шлагбаумов является не столько препятствовать движению транспорта вокруг кладбища, сколько сделать контролируемыми тех, кто здесь ездит. "Шлагбаумы будут оснащены фотокамерами, которые станут фиксировать номера проезжающих через шлагбаум машин. И если выявятся факты захламления, то мы сможем установить машины, которые в это время там проезжали", - сказал Аун. В общем волость планирует установить на дороге кладбища и на проходящих рядом с ним дорогах три шлагбаума.