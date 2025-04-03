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Йыхви установит у кладбища шлагбаумы для борьбы с привозящими сюда мусор

Шлагбаумы с фотокамерами должны помочь волостному управлению лучше контролировать ездящих вокруг кладбища.
Шлагбаумы с фотокамерами должны помочь волостному управлению лучше контролировать ездящих вокруг кладбища. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиская волость, которая уже много лет борется с захламляющими кладбище, установит возле него шлагбаумы, чтобы лучше контролировать дорожное движение в этом районе.

Помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун сказал, что целью установки шлагбаумов является не столько препятствовать движению транспорта вокруг кладбища, сколько сделать контролируемыми тех, кто здесь ездит. "Шлагбаумы будут оснащены фотокамерами, которые станут фиксировать номера проезжающих через шлагбаум машин. И если выявятся факты захламления, то мы сможем установить машины, которые в это время там проезжали", - сказал Аун. В общем волость планирует установить на дороге кладбища и на проходящих рядом с ним дорогах три шлагбаума.

Йыхвиская волость установила также видеокамеры в районе мусорных контейнеров, однако это не прекратило вывоз мусора на кладбище. Бывали случаи, когда вывозящие мусор благодаря камерам попадались, но тогда они начинали сваливать мусор в другое место, которое в поле зрения камер не попадает. Для того чтобы охватить весь район кладбища видеонаблюдением, необходимо установить не менее пары десятков камер, однако это финансово сложно для волости, отметил помощник волостного старейшины.

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