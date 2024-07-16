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Западноевропейцы пытались вывезти из Эстонии в Россию георгиевскую ленту

Северное побережье
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Георгиевская ленточка.
Георгиевская ленточка. Фото: Erik Prozes / Postimees

В личных вещах западноевропейских граждан, направлявшихся в Россию, на границе нашли запрещенный в Эстонии символ страны-агрессора.

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 15 июля на Нарвском погранпункте были проверены граждане Великобритании и Федеративной Республики Германия. Они двигались в направлении России. В вещах иностранцев была обнаружена георгиевская лента.

Путешественникам сообщили, что в Эстонии подобная символика запрещена. Тогда они сдали пограничникам все подобные предметы и направились далее в Россию.

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