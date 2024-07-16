Президент официально назвал Кристена Михала кандидатом в премьер-министры

"После консультаций с руководителями партий, представленных в Рийгикогу, стало понятно, что нынешние внутриполитические тенденции позволяют правящей коалиции, в которую входят Партия реформ, социал-демократы и партия Eesti 200, сформировать правительство с сильным парламентским большинством и, как я надеюсь, с волей принимать решения", - объяснил свое решение глава государства.

"Коалиционные переговоры должны дать всем, кому небезразлична судьба Эстонии, ответы на важные вопросы: что будет с нашей экономикой, благополучием жителей и с безопасностью, с чувством уверенности людей в более широком смысле", - подчеркнул президент Карис.

"Партии не могут зацикливаться на обещаниях, которые они дали год назад перед парламентскими выборами, ведь реальность заставляет отменять или переоценивать тогдашние планы", - добавил он. "Консультации с руководителями возможных правительственных партий показали, что и они расценивают ситуацию таким же образом".

Как надеется президент, смена правительства может обеспечить более деловую атмосферу в Рийгикогу между коалицией и оппозицией.