Зарегистрированная безработица в Эстонии растет четвертую неделю подряд, как отмечает в своей публикации новостной портал Rus.ERR.
Уровень зарегистрированной в Эстонии безработицы превышает семь процентов, Ида-Вирумаа лидирует
По состоянию на 14 июля на учете в Кассе по безработице стояли 49616 человек - почти на 300 больше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR. То есть уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,1 до 7,2 процента.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 12,8 до 12,9 процента. Количество нетрудоустроенных лиц в Ида-Вирумаа - 7389.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,4 процента.