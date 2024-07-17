МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.07-25.07 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 18 июля

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки": Мария Лехтлаан (орган). Вход свободный.

* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: молодежный фолк-ансамбль "Uurikad", а также группы народного танца "Sigin-Sagin" и "Tammiku".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - гала-концерт музыкального фестиваля "В объятиях классики". Вход свободный.

Пятница, 19 июля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: дом бабушки Илон в Хаапсалу.

* В Тойла на гриль-террасе отеля "Toila SPA" в 20.00 - концерт Ээвы и Виллу Тальси. Билеты: предварительно - 15 евро, в день концерта на месте - 20 евро.

Воскресенье, 21 июля

* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - Таави Петерсон. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.

Понедельник, 22 июля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: таагепераская "Алиса в Стране чудес".

Вторник, 23 июля