Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 25 июля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.07-25.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 18 июля
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки": Мария Лехтлаан (орган). Вход свободный.
* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: молодежный фолк-ансамбль "Uurikad", а также группы народного танца "Sigin-Sagin" и "Tammiku".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - гала-концерт музыкального фестиваля "В объятиях классики". Вход свободный.
Пятница, 19 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: дом бабушки Илон в Хаапсалу.
* В Тойла на гриль-террасе отеля "Toila SPA" в 20.00 - концерт Ээвы и Виллу Тальси. Билеты: предварительно - 15 евро, в день концерта на месте - 20 евро.
Воскресенье, 21 июля
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - Таави Петерсон. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.
Понедельник, 22 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: таагепераская "Алиса в Стране чудес".
Вторник, 23 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: большое летнее приключение в Силламяэ.
Среда, 24 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: привидение из монастыря Пирита.
Четверг, 25 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Дерпт (Тарту) - город огня.
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 и в Ийзакуской церкви в 20.00 - "Полчаса органной музыки": Роберт Траксманн (скрипка) и Кадри Тоомоя (орган). Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 18 июля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.
Пятница, 19 июля
* В Куртна в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию.
Суббота, 20 июля
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Legion" (Таллинн).
* На пляже в Тойла в 21.00 - ночной волейбол. Информация: www.toilasport.ee.
Понедельник, 21 июля
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 15.00 - детский мастер-класс по легкой атлетике, в 17.00 - "Jõhvi Discus", соревнования по метанию диска, на которых свои предолимпийские попытки проведет чемпион Европы Кристьян Чех из Словении, примут участие и лучшие дискоболы Эстонии.
Вторник, 23 июля
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Четверг, 25 июля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.
РАЗНОЕ
Суббота, 20 июля
* В различных локациях в Ида-Вирумаа - День открытых хуторов. Подробности: avatudtalud.ee.
* В Раннапунгерья на хуторе Пярнаыуэ с 11.00 - день наследия: мастер-классы, семинар, выставка.
* В Эрра на деревенской площади в 20.00 - летний праздник с ансамблем "Mahe".
Воскресенье, 21 июля
* В различных локациях в Ида-Вирумаа - День открытых хуторов. Подробности: avatudtalud.ee.
Среда, 24 июля
* От Вокаского Дома спорта в 18.00 стартует экопоход по походной тропе по вокаскому ущелью и побережью. Информация: info@maailmakoristus.ee или тел. 503 8650.
Четверг, 25 июля
* В Сакаском народном доме в 19.00 - открытый урок бачаты. Плата за одного человека - 15 евро, за пару - 20 евро. Предварительная регистрация - до 14.00 24 июля: toomas@piknikulava.ee. Количество мест ограничено.
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