Эстонские спасатели отправятся в Испанию на тушение лесных пожаров

Эстонские спасатели впервые отправляются в другую страну для тушения лесных пожаров. Эксперт отдела спасательных работ Каарел Лангеметс объяснил, что помощь будет оказываться ради получения опыта, который невозможно приобрести в Эстонии. "Не менее важно и то, что если мы помогаем другим, то и к нам придут на помощь при необходимости. Неоценимым является также созданная сеть сотрудничества".

В каждом отряде будет по 20 человек, и находиться на месте они будут две недели. Первый отряд будет работать с 31 июля по 16 августа в центральной части Испании в Кастилья-Ла-Манче, второй отряд - с 15 августа по 31 августа на северо-западе Испании в Галисии. Оба места, куда отправляются эстонские спасатели, горные, причем регион Галисия является одним из самых лесистых регионов Испании.

Различные условия требуют и различного оборудования, как отметили в Спасательном департаменте. Спасатели получат легкую однослойную одежду для тушения пожаров и более легкий шлем, который лучше пропускает воздух. Также они будут обеспечены очками, защищающими глаза от дыма и искр. Обувь тоже должна быть подходящей и поддерживать голеностоп, так как не везде можно проехать на транспорте, и потребуется много ходить пешком по гористой местности.

Отмечается, что летние лесные пожары в последние годы стали серьезной проблемой в Южной Европе. Они достигают огромных масштабов и наносят разрушительный ущерб.

Ни одна страна не обладает достаточными силами, чтобы справляться с такими большими катастрофами в одиночку. Поэтому на помощь приглашаются команды из других стран. Координацию помощи осуществляет Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

В этом году дополнительную помощь запрашивают четыре южноевропейские страны - Испания, Франция, Греция и Португалия. В 2023 году на помощь в борьбе с лесными пожарами приходили спасатели из десяти, а в этом году - из двенадцати стран.

Эстонский спасательный департамент сообщил, что 95% расходов принимающей страны покрывает Европейская комиссия, а 75% транспортных расходов Эстонии покрывает Европейский Союз.