В правительстве заговорили об отсрочке для русскоязычных учителей, изучающих эстонский

"Они должны ходить на курсы и сдать экзамен. Дольше года отсрочка предоставляться не будет, - говорит Каллас, отмечая, что некоторым учителям осталось учиться всего несколько месяцев, но к 1 августа сдать экзамен они не успевают. - Мы же понимаем, что они учились и хотят идти дальше. Через три года им все равно придется сдавать на уровень С1, поскольку нужно будет перейти на преподавание на эстонском языке".