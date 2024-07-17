В правительстве заговорили об отсрочке для русскоязычных учителей, изучающих эстонский

Правительство обсудит возможность предоставить учителям, владеющим эстонским языком на уровне В1, однолетнего переходного периода, чтобы они могли доучиться и сдать экзамен на уровень В2. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR.
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Министр образования и науки Кристина Каллас в интервью радионовостям ERR рассказала, что правительство планирует 18 июля обсудить возможность предоставления учителям, владеющим языком на уровне В1, однолетнего переходного периода, чтобы они могли доучиться и сдать экзамен на уровень В2.
Министр подчеркнула, что необходимым условием для отсрочки могло бы являться продолжение обучения.
"Они должны ходить на курсы и сдать экзамен. Дольше года отсрочка предоставляться не будет, - говорит Каллас, отмечая, что некоторым учителям осталось учиться всего несколько месяцев, но к 1 августа сдать экзамен они не успевают. - Мы же понимаем, что они учились и хотят идти дальше. Через три года им все равно придется сдавать на уровень С1, поскольку нужно будет перейти на преподавание на эстонском языке".
Министр затрудняется сказать, сколько сейчас в Эстонии таких учителей. "Такой информацией владеют школы и местные самоуправления. Мы не знаем, кто конкретно сдал экзамены. Это частная информация, ее знает только сам учитель, который сообщает об этом директору школы", - пояснила Каллас.
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